Η σειρά του Netflix UNTOLD είναι από εκείνες που θα την αρχίσεις το απόγευμα και μέχρι το πρωί θα την παρακολουθείς μέχρι να τελειώσει.

Είναι - για την ώρα - πέντε αυτοτελή επεισόδια, μιας ώρας και κάτι και μέσα σ’ αυτή την ώρα γίνεσαι μάρτυρας των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων αθλητών, που άφησαν βαθύ το χνάρι τους στο χώρο τους.

Είναι να μην δεις το πρώτο επεισόδιο. Μετά δεν σηκώνεσαι από τον καναπέ κι ας στριφογυρίζουν απ’ έξω υπολείμματα νύχτας καλοκαιριού κι ας μην το βάζει κάτω ο τζίτζικας…

Ο Ολυμπιονίκης Μπρους που έγινε Κέιτλιν!

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι των Untold ιστοριών είναι σίγουρα η ζωή του υπεραθλητή-Ολυμπιονίκη στο Δέκαθλο Μπρους Τζένερ, που στα 70 παρά κάτι και έπειτα από δύο γάμους και δυο (δικά του) παιδιά αποφάσισε να γίνει Κέιτλιν! Η αφήγηση αρχίζει από τους στόχους του ανδροπρεπούς και αθλητικού Μπρους, όταν βρήκε διέξοδο στις αναζητήσεις του, στα στάδια.

Ο Μπρους Τζένερ, στο Ολυμπιακό στάδιο του Μόντρεαλ το 1976, κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στο Δέκαθλο, πήρε χρυσό μετάλλιο και πάτησε στα σύννεφα της δόξας, πλάι σε αθλητές – θρύλους. Από εκεί και πέρα τον κέρδισε το θέαμα.

Τηλεοπτικές εκπομπές, χωρισμός από την σύζυγό του και τον γιό του, νέα (έτοιμη) οικογένεια, ο αθλητισμός παρελθόν και η δεύτερη φύση του να του κρυφομιλάει τα βράδια. Ο Μπρους Τζένερ, υπενθύμισε την παρουσία του στο αμερικανικό κοινό ως σύζυγος της Κρις Τζένερ στο ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians» (Κιμ Καρντάσιαν, Κλόε Καρντάσιαν και λοιπά τίποτα...). Και ένα πρωί λίγα χρόνια πριν η ηλικία του γράψει «70» αποφάσισε να επαναπροσδιορίσει το φύλο του.

Έγινε γυναίκα και ως γυναίκα, που σέβεται το παρελθόν της, πρώτα τα Μέσα έμαθαν το γεγονός και πρώτο απ’ όλα το περιοδικό «Vanity Fair» είχε αποκλειστικά και ως εξώφυλλο την Κέιτλιν (πια) Τζένερ. Όλα για τη δημοσιότητα και το χρήμα! Στο επεισόδιο – ντοκιμαντέρ δεν γίνεται καμιά αναφορά για τις σεξουαλικές αναζητήσεις του Μπρους που τον οδήγησαν να γίνει Κέιτλιν.

Αντίθετα, η ανδρική φύση του κυριαρχεί μέχρι τα 60κάτι του. Δύο γάμοι με δυο πανέμορφες συζύγους, δυο παιδιά και ούτε κουβέντα ή υπόνοια για τη θηλυκή πλευρά που στο τέλος υπερίσχυσε. Για την ιστορία (δεν καταγράφεται στη σειρά του Netflix) η Κέιτλιν Τζένερ είναι αυτή την εποχή υποψήφια Κυβερνήτης της Καλιφόρνιας με τους Ρεπουμπλικάνους!

Το άγχος που λυγίζει και ατσάλι, όχι... Fish

Ενδιαφέρουσα και η ιστορία του αμερικανού τενίστα Μάρντι Φις. Ο Φις (Νο 7 στην παγκόσμια κατάταξη το 2011) ήταν ένα από τα σπάνια ταλέντα του τένις που έδειχνε πως θα φθάσει σε κορφές δυσθεώρητες. Ο Φις έκανε την υπέρβασή του νικώντας τον παιδικό του φίλο και ισχυρό αντίπαλο Άντι Ρόντικ, αλλά μέχρι εκεί. Μετά τον νίκησε το άγχος.

Ο Φις, προσερχόμενος στο γήπεδο για να αγωνιστεί κόντρα στο Νο1 Ρότζερ Φέντερερ το αποφάσισε: «Δεν θα αγωνιστώ». Το επεισόδιο της σειράς επικεντρώνεται στο ψυχολογικό βάρος, που πολλές φορές γονατίζει ακόμα και έναν ταλαντούχο και δουλεμένο αθλητή. Ο Φις δεν τα κατάφερε να κάνει μεγάλη καριέρα ως τενίστας, αφού δεν είχε τη δύναμη να νικήσει τον εαυτό του πρώτον από όλους τους αντιπάλους.

Η συμφωνία με τον διάβολο και το κακό τέλος της

Η τρίτη ιστορία, που κεντρίζει το ενδιαφέρον του θεατή, είναι της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν. Η Κρίστι Μάρτιν θεωρείται από τις πιο δυνατές και δημοφιλείς πυγμάχους στην ιστορία του επαγγελματικού αθλήματος. Η Μάρτιν είχε 49 νίκες στο ενεργητικό της και είναι σύμφωνα με τους ειδικούς, «η πιο επιτυχημένη και διάσημη γυναίκα πυγμάχος στις Ηνωμένες Πολιτείες». Όμως και εδώ η προσωπική περιπέτεια τυλίγει την καριέρα.

Η Μάρτιν χτυπήθηκε με μαχαίρι αλλεπάλληλες φορές και πυροβολήθηκε από τον κατά 26 χρόνια μεγαλύτερο σύζυγό της και προπονητή της. Η Μάρτιν επιβίωσε από την δολοφονική επίθεση και συνέχισε να ζει την προσωπική της περιπέτεια μακριά από τα ρινγκ. Ο σύζυγος της Μάρτιν, Τζέιμς, κρίθηκε ένοχος και εκτίει ποινή φυλάκισης 25 χρονών.

Η μαύρη σελίδα του ΝΒΑ

Και οι Untold ιστορίες συνεχίζονται και αφηγούνται τα σοβαρά επεισόδια, που έγιναν το 2004 σε αγώνα NBA στο Μίσιγκαν, λίγο πριν τη λήξη του αγώνα Detroit Pistons-Indiana Pacers. Με κεντρικούς ομιλητές τους Reggie Miller, Jermaine O' Neal, Ron Artest (ή Metta World Peace), Stephen Jackson και τον δημοσιογράφο, Jim Gray που ήταν αυτόπτης μάρτυς στο συμβάν οι Pacers αποκαλύπτουν τα πάντα γύρω από την ημέρα που ουσιαστικά τους εξανέμισε την ευκαιρία για να πάρουν το πρωτάθλημα του ΝΒΑ.

Μέχρι τώρα ήταν γνωστό ότι για όλα έφταιγε ο Ron Artest, που έκανε το φάουλ στον Wallace και στη συνέχεια εισέβαλε στην κερκίδα για να δείρει οπαδό που του πέταξε το ποτήρι! Και η μαύρη σελίδα του ΝΒΑ μόλις γραφόταν. Η σειρά του Netflix ρίχνει φως στις λεπτομέρειες και στην πραγματική αιτία που έβαλε φωτιά στον αγώνα.

Τα κακά παιδιά του χόκεϊ στον πάγο

Τέλος, ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς περιγράφει τις ιστορίες με τα «κακά παιδιά» του χόκεϊ: Τον Τζίμι Γκαλάντε που αγόρασε μια ομάδα για να… παίζει ο 17χρονος γιός του και τη μαφιόζικη νοοτροπία που επικρατούσε στην ομάδα: Ξύλο, τρομοκρατία, προκλήσεις, εξέδρα ανοήτων χούλιγκαν, προπονητές - μαφιόζοι, παίκτες - μπράβοι και στην άκρη άκρη το παιχνίδι.

Ένα άθλημα ξένο στο ελληνικό κοινό, το χόκεϊ στον πάγο, αρέσει στους Αμερικανούς, που δημιουργούν συνθήκες ρωμαϊκής αρένας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στις εξέδρες. Η ομάδα των Γκαλάντε Ντάνμπερι Τρέισερς ξέπλενε χρήμα από τις παράνομες δραστηριότητες του πατέρα, Nτον Τζίμι.

Ενδιαφέρον το θέμα κυρίως στο να παρακολουθήσει ο Ελληνας θεατής τον αμερικάνικο τρόπο συμπεριφοράς σε τέτοιους αγώνες. Τα παιχνίδια του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου στην Ελλάδα και οι ιστορίες για αγρίους που ακούγονται, μπροστά σε τέτοια πρωταθλήματα, όπως το σκληρό χόκει στον πάγο, μοιάζουν με παιδικά πάρτι σε παιδότοπο. Άλλη κουλτούρα, άλλα ήθη...