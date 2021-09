Βικτόρια Χίσλοπ: Από το «Νησί» και την ελληνική ιθαγένεια στο Dancing With The Stars με την Καγιά

Η Βικτόρια Χίσλοπ είναι βραβευμένη Βρετανίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος, η οποία είναι κυρίως γνωστή για το μυθιστόρημά της «Το νησί»,το οποίο έγινε μπεστ-σέλερ. Στις 17 Ιουλίου του 2020, της απονεμήθηκε τιμητικά η ελληνική υπηκοότητα, από την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με Προεδρικό Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 2954. Από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, και πιο συγκεκριμένα από τις 20 Οκτωβρίου, τα δημοσιεύματα την θέλουν να έχει κλεισει στο νέο Dancing With the Stars του Star με παρουσιάστρια την Βίκυ Καγιά.

Η Χίσλοπ, το πατρικό όνομα της οποίας είναι Χάμσον, γεννήθηκε στο Μπρόμλεϊ του Κεντ το 1959. Σπούδασε αγγλικά στο Κολέγιο St. Hilda's της Οξφόρδης και στη συνέχεια εργάστηκε, για 20 περίπου χρόνια, ως δημοσιογράφος. Τον Απρίλιο του 1988 παντρεύτηκε τον ιδιοκτήτη των εκδόσεων "Private Eye" Ίαν Χίσλοπ, με τον οποίο απέκτησαν δύο παιδιά. Η Χίσλοπ ξεκίνησε να εργάζεται στο χώρο των εκδόσεων και στη συνέχεια στράφηκε προς τις δημόσιες σχέσεις. Όταν όμως γεννήθηκε το πρώτο της παιδί, αποφάσισε να αλλάξει σταδιοδρομία: Άρχισε να εργάζεται ως ανεξάρτητη δημοσιογράφος. Χάρη σε αυτή την ενασχόληση ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς η βασική της ενασχόληση ήταν τα θέματα ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος.

Βικτόρια Χίσλοπ: Το «Νησί» ήταν το πρώτο της μυθιστόρημα

Το 2005 εξέδωσε το πρώτο της μυθιστόρημα, Το Νησί (The Island), το οποίο έγινε μπεστ-σέλερ. Η επιτυχία του βιβλίου έκανε τους παραγωγούς του Χόλιγουντ να ζητήσουν τα δικαιώματα για τη δημιουργία μιας ταινίας. Σύμφωνα με την ίδια, η Χίσλοπ αρνήθηκε να επιτρέψει στο Χόλιγουντ να δραματοποιήσει το βιβλίο της (παρά την παχυλή αναμενόμενη αμοιβή) και επέλεξε να παραχωρήσει (έναντι πολύ ισχνότερης αμοιβής)τα δικαιώματα στον ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό MEGA για τη δημιουργία της ομώνυμης σειράς. Η ίδια δήλωσε ότι «φοβήθηκε ότι το βιβλίο στο Χόλιγουντ θα μπορούσε να καταλήξει ταινία τρόμου». Το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει σε 23 ακόμη χώρες και σήμερα περιλαμβάνεται στη λίστα των πιο επιτυχημένων μυθιστορημάτων διεθνώς, ενώ κατατάχθηκε ανάμεσα στα 100 βιβλία που καθόρισαν τη δεκαετία.

Το 2008 η Χίσλοπ εξέδωσε το δεύτερο μυθιστόρημά της με τον τίτλο Η Επιστροφή (The Return), ενώ το 2009 παραχώρησε το διήγημά της "Aflame in Athens" για να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα "Ox-Tales", τέσσερις συλλογές διηγημάτων από 38 Βρετανούς δημιουργούς. Σήμερα ζει και εργάζεται στο Κεντ, όπου διαμένει με την οικογένειά της, και εκτός από τη συγγραφική της δραστηριότητα εξακολουθεί να γράφει ταξιδιωτικά άρθρα για τη Sunday Telegraph, τη Mail on Sunday και αρκετά περιοδικά, ενώ έχει τακτική συνεργασία με την Daily Telegraph και συντάσσει τα προφίλ διασημοτήτων για το περιοδικό Woman & Home.

Βικτόρια Χίσλοπ: Η νέα σειρά στην ΕΡΤ «Καρτ Ποστάλ» φέρει την υπογραφή της

Την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου θα προβληθεί μέσα από την πλατφόρμα Ertflix της κρατικής τηλεόρασης η βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Βικτόρια Χίσλοπ σειρά “Καρτ Ποστάλ”, που γυρίστηκε τους προηγούμενους μήνες στον Άγιο Νικόλαο και στο Μεραμπέλλο. Tα 12 αυτοτελή επεισόδια της σειράς (γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν και στο Λονδίνο) θα προβληθούν στην τηλεοπτική σεζόν που ξεκινά από την ΕΡΤ.

Ο Τζόζεφ (Aνδρέας Κωνσταντίνου), πρωταγωνιστής –και συνδετικός κρίκος– στις 12 αυτοτελείς ιστορίες της σειράς, είναι ένας ελληνικής καταγωγής, εσωστρεφής Άγγλος αρχαιολόγος, ο οποίος επιστρέφει στην πατρίδα του, για να αναλάβει θέση συμβούλου σε μια ανασκαφή. Μόνο που τα θεμέλια στα οποία ο ίδιος έχει στήσει τη ζωή του αποδεικνύονται σαθρά. Θα περιπλανηθεί στην Κρήτη σ’ ένα συναρπαστικό και δυναμικό ταξίδι στον εσωτερικό κόσμο της ψυχής του, μέσα από το οποίο θα συμφιλιωθεί με τον έρωτα που λάθεψε, τις πληγές που κακοφόρμισαν, τον θάνατο που τον σημάδεψε όταν ήταν παιδί. Ο Τζόζεφ σιγά σιγά θα γίνει και πάλι ο Σήφης των ανέμελων παιδικών του χρόνων…Μέσα από κάθε ιστορία ξετυλίγεται ένας ολόκληρος κόσμος, κάθε τέλος αποτελεί μια καινούργια αρχή!

Η σειρά φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του βραβευμένου Γιώργου Παπαβασιλείου. Την τηλεοπτική διασκευή του σεναρίου έχουν αναλάβει, μαζί με τη συγγραφέα, ο Νίκος Απειρανθίτης, η Αλεξάνδρα Κατσαρού (Αλεξάνδρα Κ*), η Δώρα Μασκλαβάνου και ο Παναγιώτης Χριστόπουλος. Η σύνθεση πρωτότυπης μουσικής και τα τραγούδια είναι του Μίνου Μάτσα. Σκηνογράφος είναι η Πηνελόπη Βαλτή και ενδυματολόγος η Μάρλι Αλιφέρη.

DWTS: Αυτοί είναι οι 16 συμμετέχοντες του νέου κύκλου

Ο πολυαναμενόμενος χορευτικός διαγωνισμός που κατέκτησε το κοινό σε περισσότερες από 50 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, ετοιμάζεται να κερδίσει ξανά την προτίμηση των Ελλήνων τηλεθεατών και επιστρέφει εντελώς ανανεωμένος με μια δυνατή ομάδα υψηλού επιπέδου χορευτών και κριτική επιτροπή, που αποτελείται από ειδικούς του χώρου, με πολύχρονη καλλιτεχνική πορεία.

Κεντρικά πρόσωπα ωστόσο θα είναι οι 16 Έλληνες celebrities, οι οποίοι με παρτενέρ επαγγελματίες χορευτές, θα διαγωνίζονται κάθε εβδομάδα σε μια διαφορετική χορογραφία, για φιλανθρωπικό πάντα σκοπό, με σκοπό να πείσουν κριτική επιτροπή και τηλεοπτικό κοινό.

Βικτώρια Χίσλοπ - Συγγραφέας

Τάσος Παλατζίδης - Ηθοποιός

Μπέσυ Αργυράκη - Τραγουδίστρια

Σταύρος Βαρθαλίτης - Σεφ

Έλενα Τσαγκρινού - Τραγουδίστρια

Βασιλική Μιλλούση - Πρωταθλήτρια Ενόργανης Γυμναστικής

Δημήτρης Κοκονίδης - Ντράμερ των Onirama

Έντουαρντ Στεργίου - Μοντέλο

Γιάννης Δρυμωνάκος - Πρωταθλητής Κολύμβησης

Ρεγγίνα Μακέδου - Γυμνάστρια – social media star

Τζώρτζια Γεωργίου - Παρουσιάστρια

Dominik Stars - Καλλιτέχνης

Χριστίνα Βραχάλη - Παρουσιάστρια αθλητικών εκπομπών

Πάνος Γιαννακόπουλος - Φωτογράφος

Μαριάννα Γεωργαντή - Δημοσιογράφος

Λευτέρης Μητσόπουλος - Stand up Comedian και Influencer