Ο Πάτρικ Ντέμπσι αποχώρησε από την αγαπημένη σειρά κατά τη διάρκεια της 11ης σεζόν όταν κανείς δεν το περίμενε. Μείναμε όλοι άναυδοι, κανείς μας δεν ήταν έτοιμος να τον αποχωριστεί ξαφνικά. Τώρα, το βιβλίο της Lynette Rice με τίτλο How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy, μας βοηθά να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε ο ηθοποιός.

