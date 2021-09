Κομάντα και Δράκοι: Το ελληνικό Stranger Things έκανε πρεμιέρα και αποθεώθηκε στο Twitter

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Τετάρτης (22/9) η μεγάλη παραγωγή του MEGA, Κομάντα και Δράκοι, που φέρει την πρωτότυπη γραφή και ιδιαίτερη σκηνοθετική σύλληψη του Θοδωρή Παπαδουλάκη. Η σειρά ενθουσίασε από τα πρώτα κιόλας λεπτά της προβολής της, τόσο για τις ερμηνείες των μικρών και μεγάλων πρωταγωνιστών της, όσο και για τη σκηνοθεσία της.

Διαβάστε ακόμη: Κομάντα και Δράκοι: Πρεμιέρα για τη νέα σειρά του Mega - Οι χαρακτήρες και τα πρώτα πλάνα

Με φόντο το επιβλητικό τοπίο του Ακρωτηρίου Χανίων, η σειρά Κομάντα και Δράκοι, ξετυλίγει ιστορίες της κρητικής παράδοσης μέσα από ένα μεταφυσικό ταξίδι, που μας γυρίζει στα παιδικά μας χρόνια.

Το story της παραπέμπει κάπως σε εκείνο που είδαμε στη γνωστή σειρά του Netflix, Stranger Things, ενώ όπως συμφώνησαν οι χρήστες του Twitter, σίγουρα και η ελληνική προσπάθεια θα μπορούσε να προβληθεί ακόμη και στη streaming πλατφόρμα, αφού «υπερβαίνει τα ελληνικά δεδομένα».

I believe in Komantos supremacy ✨ #komantakaidrakoi pic.twitter.com/9hb46FCCGF

Will? Will! Don't do it Will #komantakaidrakoi