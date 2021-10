House of the Dragon: Έχουμε το τρέιλερ του prequel του Game of Thrones

Το πρώτο τρέιλερ του House of the Dragon, της νέας σειράς που αποτελεί prequel του Game of Thrones, έδωσε στη δημοσιότητα το HBO Max. Δύο χρόνια μετά το τέλος της σειράς-φαινόμενο, το σύμπαν του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν επιστρέφει στις οθόνες μας, με το House of the Dragon να βασίζεται στο βιβλίο Fire & Blood.

Η νέα σειρά διαδραματίζεται 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του GoT και αφηγείται τη δυναστεία του θρυλικού Οίκου των Ταργκάρυεν, πρώτων βασιλιάδων του Kings Landing. Στο τρέιλερ βλέπουμε τους Wil Johnson ως Ser Vaemond Velaryon, John Macmillan ως Ser Laenor Velaryon, Savannah Steyn ως Lady Laena Velayron και Theo Nate ως Ser Laenor Velaryon.

Στο πρώτο teaser του House of the Dragon παίρνουμε μια εικόνα από την ατμόσφαιρα που μας είχε συνηθίσει το Game of Thrones και φυσικά βλέπουμε ξανά τον Iron Throne.

Όσο για την πρεμιέρα της σειράς; Σύμφωνα με το tweet του HBO θα τη δούμε μέσα στο 2022.