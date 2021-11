Ελένη Φουρέιρα: Η εκρηκτική της εμφάνιση στο GNTM

Καλεσμένη στο GNTM ήταν η Ελένη Φουρέιρα η οποία με το live performance της συνόδευε τα μοντέλα στο catwalk! Η δοκιμασία που είχαν τα μοντέλα ήταν να φωτογραφηθούν στο πλευρό της εκρηκτικής τραγουδίστριας και να την «καπελώσουν» με το κλικ τους. Δοκιμασία που αποδείχθηκε ανυπέρβλητη αφού η Φουρέιρα έβαλε... «fuego» στη στην πασαρέλα του reality μόδας!

Η τραγουδίστρια ντυμένη με ένα μαύρο σέξι φόρεμα τράβηξε πάνω της όλα τα βλέμματα, τόσο με την ερμηνεία της όσο και με την εκρηκτική της εμφάνιση. Πριν, από αυτό όμως, η Ελένη Φουρέιρα συναντήθηκε με τα παιδιά και τους έδωσε συμβουλές προκειμένου να πετύχουν. «Να έχετε άγχος, γιατί το άγχος είναι παραγωγικό. Πριν βγω στη σκηνή έχω άγχος. Όταν όμως βγείτε στη σκηνή να νιώθετε Θεοί. Ότι μόνο εσείς είστε και κανένας άλλος. Κι έτσι ο κόσμος θα νιώθει το ίδιο για εσάς», τους είπε!

Η Ελένη Φουρέιρα ποζάρει τρώγοντας πίτσα

Με ένα μαύρο φόρεμα που δεν αφήνει πολλά στην φαντασία και ένα κομμάτι πίτσα στο χέρι η Ελένη Φουρέιρα πόζαρε πριν την εμφάνισή της στο σόου του GNTM 4. Η τραγουδίστρια των 1,2 εκατομμυρίων followers με παιχνιδιάρικο ύφος, ανήρτησε πέντε φωτογραφίες στο Instagram, που τη δείχνουν να απολαμβάνει ένα κομμάτι πίτσα, σχολιάζοντας: «Oops!… I did it again». Εκρηκτική ήταν η παρουσία της Ελένης Φουρέιρα, με τη live εμφάνισή της να συνοδεύει τα μοντέλα στο catwalk του GNTM 4!