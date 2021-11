Μαρίνα Πατούλη: Τραγούδησε στο Just The Two Of Us με τον Στέλιο Διονυσίου και μίλησε για το διαζύγιό της

Μία έκπληξη επεφύλασσε το live του Σαββάτου στο σόου Just The Two Of Us. Η Μαρίνα Πατούλη βγήκε στη σκηνή με τον Στέλιο Διονυσίου, τραγούδησαν και ανακοινώθηκε πως θα είναι οι νέοι συμμετέχοντες