Super Κική: Γιατί ξέσπασε σε κλάματα στο πλατό του Just The Two of Us

Μπορεί την προηγούμενη εβδομάδα να αποχώρησαν από το «Just The Two of Us», όμως, μετά από ψηφοφορία του κοινού ανάμεσα σε όλα τα ζευγάρια που έχουν αποχωρήσει μέχρι στιγμής από το σόου, η Super Κική και ο Γιώργος Βελισσάρης επέστρεψαν στο επεισόδιο που προβλήθηκε το Σάββατο (20/11).

Μάλιστα, στο πλατό βρέθηκε και η μητέρα της Super Κικής, της οποίας τα όμορφα λόγια για την κόρη της, σε συνδυασμό με όσα είπαν για εκείνη η Μαρία Μπακοδήμου και η Βίκυ Σταυροπούλου έκαναν τη νεαρή Instagrammer να ξεσπάσει σε κλάματα, ενώ τη συγκίνησή του δεν έκρυψε ούτε το ταίρι της στο Just The Two of Us Γιώργος Βελισσάρης.