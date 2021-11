Απρόσμενη τροπή πήρε το live του Just The Two Of Us το Σάββατο (27/11) αφού η Μαρίνα Πατούλη αποχώρησε οικειοθελώς, μετά την εμφάνισή της με τον Θάνο Πετρέλη και την «σκληρή» κριτική από τη Δέσποινα Βανδή.

Διαβάστε ακόμη: Μάρα Μεϊμαρίδη: «Τι ράτσα είναι το Σαντικάι;» - Η συγγνώμη και η απάντηση του τραγουδιστή

Η Μαρίνα Πατούλη και ο Θάνος Πετρέλης ερμήνευσαν το τραγούδι «Το Χειροκρότημα» που έχει ερμηνεύσει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Η Δέσποινα Βανδή δεν ικανοποιήθηκε από την εμφάνισή τους και εναντιώθηκε στην επιλογή του τραγουδιού. «Βρε Θάνο μου, αγαπημένε μου, δεν ήταν το σωστό τραγούδι. Πήγε χαμηλά, αλλά για να σταθεί ένας άνθρωπος που τραγουδάει χαμηλά, σημαίνει ότι πρέπει να έχει μια σταθερότητα. Δεν είναι εύκολο. Να αλλάζατε τραγούδι, βρε Θάνο μου. Αυτό ήταν ένα τραγούδι που την εξέθεσε και προσωπικά αισθάνθηκα κιόλας ότι δεν το ήθελε. Πήγαινε πάνω στη σκηνή σαν να έκλαιγε πριν και βγήκε. Εσένα, Θάνο μου σε άκουσα, σε χάρηκα, πολύ ωραία ήταν, αλλά τη Μαρίνα δεν την ακούσαμε καθόλου», είπε η τραγουδίστρια στον Θάνο Πετρέλη.

Στο τέλος του Just The Two Of Us, παρότι δεν υπήρχε αποχώρηση μιας και ο Νίκος Κοκλώνης είχε ανακατέψει τα ζευγάρια γι' αυτή την εβδομάδα, η Μαρίνα Πατούλη ανακοίνωσε πως ήθελε να φύγει οικειοθελώς από την εκπομπή. «Πράγματι δεν μπορώ να συνεχίσω γιατί οι υποχρεώσεις μου είναι πολλές. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα, ήταν μια εξαιρετική εμπειρία για εμένα, όμως να δώσουμε θέση στα νέα παιδιά ο λόγος που ήρθα εδώ είναι ο φιλανθρωπικός σκοπός και αμφισβητήθηκε», είπε χαρακτηριστικά.