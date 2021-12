Άγριες Μέλισσες: To δεύτερο gay φιλί στη σειρά αποθεώθηκε στο Twitter

Το δεύτερο φιλί μεταξύ Λευτέρη και Άρη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα είδαν οι τηλεθεατές της σειράς του ANT1 «Άγριες Μέλισσες» το βράδυ της Τρίτης (7/12), ενώ τη Δευτέρα (6/12) Πάρις και Παναγιώτης φιλήθηκαν στο στόμα στη σειρά της ΕΡΤ «Η Τούρτα της Μαμάς», ενθουσιάζοντας τους τηλεθεατές και των δύο σειρών με το Twitter να κατακλύζεται από θετικά σχόλια.

Τα αρνητικά σχόλια ήταν μειοψηφία, στοιχείο που δείχνει ότι το τηλεοπτικό κοινό έχει αλλάξει αφού στο παρελθόν τέτοιες αντίστοιχες σκηνές προκαλούσαν σάλο και σχολιάζονταν - κυρίως - αρνητικά. Αυτή τη φορά, όμως, τα θετικά tweets υπερίσχυσαν με τους χρήστες να επαινούν τους δημιουργούς των δύο σειρών που δεν διστάζουν να δείχνουν σκηνές, όπως το φιλί του Λευτέρη με τον Άρη ή του Πάρι και του Παναγιώτη.

