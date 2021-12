The Voice: Η οκτάδα του τελικού και η έκπληξη που «έκαψε» ο Σάκης Ρουβάς

Το The Voice φτάνει στο τέλος του και για τη φετινή σεζόν, με την τελική οκτάδα να διαγωνίζεται απόψε (21:00, ΣΚΑΪ) για το μεγάλο έπαθλο. Από την ομάδα του... rookie Κωνσταντίνου Αργυρού προκρίθηκε ο Δημήτρης Κανάκης. Ο Πάνος Μουζουράκης στον τελικό συμμετέχει με την Ηλιάνα Αλεξάνδρου και την Χριστίνα Μπαγκντασαρίδου. Η ομάδα της Ελενας Παπαρίζου απαρτίζεται από τους Ελένη Ολυμπίου, Γιώργο Γλυκοκόκκαλο και Γιώργο Πάττα, ενώ ο Σάκης Ρουβάς έχει στην ομάδα του τους Αννα Αργυρού κι Ανδρέα Μηλιώτη.

Σύμφωνα με το διαγωνιστικό πλάνο, ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός θα υποδεχτεί τους οκτώ φιναλίστ στη σκηνή του The Voice of Greece για την πρώτη τους ερμηνεία και σταδιακά θα περάσουμε στους 4 και στους 2 διαγωνιζόμενους προτού ανακοινωθεί το όνομα του μεγάλου νικητή που θα κερδίσει ένα χρυσό συμβόλαιο με την Minos EMI.

Οπως αναφέρει η παραγωγή, ο τελικός θα είναι γεμάτος εκπλήξεις και στη σκηνή του The Voice of Greece θα ανέβουν και οι coaches. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με τον Σάκη Ρουβά θα προσφέρουν ένα μοναδικό performance ερμηνεύοντας τα: «Τι να το κάνω» (Στίχοι/μουσική: Λευτέρης Κιντάτος), «Μία ζωή μαζί» (Στίχοι: Βαγγέλης Κωνσταντινίδης, Μουσική: Desmond Child), «Μάλλον κάτι ξέρω» (Στίχοι: Θάνος Παπανικολάου, Μουσική: Βασίλης Γαβριηλίδης), «Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου» (στίχοι/μουσική: Γιώργος Θεοφάνους), «Παιδί γενναίο» (Στίχοι: Γιάννης Δόξας, μουσική: Γιώργος Θεοφάνους), «Όσο έχω εσένα» (Στίχοι/μουσική: Στέλιος Ρόκκος), «Τελικά» (Στίχοι/μουσική: Κωνσταντίνος Αργυρός, Μάριος Ψιμόπουλος, OGE, Rack, Φίλιππος Κούρκουλος), «Έλα μου» (Στίχοι/μουσική: Νίκος Καρβέλας).

Ο Πάνος Μουζουράκης σε μία ανατρεπτική μουσική συνάντηση με την Έλενα Παπαρίζου θα ερμηνεύσουν τα: «Papa was a rollin’ stone», «Roadhouse blues» και «Proud Mary». Απόψε στο The Voice of Greece επιστρέφει και η Joanne, η περσινή νικήτρια από την ομάδα της Ελενας Παπαρίζου η οποία θα ερμηνεύσει live την επιτυχία «Twist in my sobriety».

The Voice: Ο Ρουβάς χάλασε την έκπληξη του Λιανού!

Οι εκπλήξεις θα συνεχίζονταν για το φιλοθεάμον κοινό, αν ο Σάκης Ρουβάς δεν ήταν... βιαστικός και δεν έπεφτε σε γκέλα. Το Σάββατο κατά τη διάρκεια του ημιτελικού, όταν Λιανός έδωσε τον λόγο στον κορυφαίο Ελληνα performer, εκείνος σημείωσε χαρακτηριστικά πως «θα είναι μια εκπληκτική βραδιά απόψε! Περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία να δούμε τα παιδιά μας που τα έχουμε προετοιμάσει και τα έχουμε δώσει όλα και οι τέσσερις. Έχουμε πραγματικά εργαστεί με τα παιδιά, έχω παρακολουθήσει και πρόβες των υπόλοιπων coaches και θα έχουμε πάρα πολύ ωραίες εμφανίσεις στην σκηνή. Εκτός από αυτό, όμως, απόψε θα έχουμε την χαρά να ακούσουμε τον Πάνο και την Έλενα να τραγουδάνε μαζί»

«Οχι» έσπευσε να διορθώσει η Έλενα Παπαρίζου συμπληρώνοντας πως «αύριο είμαστε εμείς». «Α αύριο; Με συγχωρείς, Έλενα μου», είπε αμήχανα ο Σάκης.

Στη συνέχεια, αντέδρασε ο Γιώργος Λιανός, λέγοντας: «Μου έφαγες την έκπληξη του τελικού! Ήταν να την πω στο τέλος του επεισοδίου αλλά τώρα ας το πάρει το ποτάμι, αύριο θα έχουμε πολλές εκπλήξεις...».

Σε κάθε περίπτωση, η ανατρεπτική τετράδα των coaches και ο ταλαντούχος Λιανός αναμένεται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στο φινάλε της σεζόν.