Χάρης Βαρθακούρης: Θετικός στον κορονοϊό - Τι θα γίνει με την Άννα Μαρία Ψυχαράκη στο J2US

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο Χάρης Βαρθακούρης, ο οποίος θέλησε να ενημερώσει τους followers του στο Instagram γράφοντας μεταξύ άλλων πως εκ των πραγμάτων δε θα μπορέσει να δώσει το παρών στον τελικό του Just The Two Of Us ανήμερα την Πρωτοχρονιά.

«Υπό κανονικές συνθήκες το Σάββατο θα βλέπατε την Άννα Μαρία κι εμένα να κερδίζουμε το @j2us_gr. Το σύμπαν όμως είχε άλλα σχέδια. Εχθές ξύπνησα με βήχα και φωνή Βασίλη Καρρά πριν πιει τον καφέ του, έκανα αμέσως μοριακό τεστ και μερικές ώρες αργότερα έμαθα ότι είμαι θετικός!

Είμαι ένα από τα 21.567 χθεσινά κρούσματα. Κανονικά εμβολιασμένος, με αρνητικό μοριακό την Παρασκευή, αρνητικό rapid το Σάββατο, αρνητικό και τη Δευτέρα (ακριβώς πριν την πρόβα μας), δεν βγαίνω απ’ το σπίτι παρά μόνο για τις υποχρεώσεις του Just, άντε να πάω κάνα σούπερ μάρκετ, πάντα με μάσκα, ωστόσο την πάτησα. Βέβαια, τα Σάββατα, δεκάδες κόσμου ερχόμαστε σε επαφή στο πλατό. Είναι θέμα χρόνου ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ να την πατήσουμε. Πιο ατυχές timing να νοσήσω όμως, δεν γινόταν!

Έχουμε κάνει τόση δουλειά, κόπο και τρέξιμο με την Άννα Μαρία για να φτάσουμε θριαμβευτικά στον τελικό, κι εγώ δεν θα απολαύσω τους καρπούς αυτής της προσπάθειας. Ήμασταν ΤΟΣΟ ΚΑΛΟΙ στην πρόβα προχθές, που μόλις τελειώσαμε είπα στην Άννα Μαρία ότι αυτός ο τελικός όχι μόνο είναι δικός μας αλλά θα τον κερδίσουμε χαλαρά και με διαφορά.

Δυστυχώς βιάστηκα, η υπεροψία μου τιμωρήθηκε. Τώρα θα δω τον τελικό "καραντίνα" σε ένα κρεβάτι, έχοντας για παρέα φάρμακα και οξύμετρα, και την Άννα Μαρία, άθελά της, να με "απατά" με άλλον παρτενέρ της τελευταίας στιγμής και να λένε αυτά που ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ θέλαμε να σας πούμε παρέα. Είχαμε ετοιμάσει τόσες ωραίες πρώτες, δεύτερες, τρίτες, ψηλές, χαμηλές, τόσες φωνές που, κακά τα ψέματα, μόνο το δικό μας ζευγάρι μπορεί να κάνει και τα κρατήσαμε για το τέλος και, γαμώτο, δεν θα τα ακούσετε ποτέ.

ΥΓ. Μπορεί να έχω πυρετό, πόνο στα κόκκαλα, βήχα, καταρροή, αλλά, κυρίες & κύριοι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον ΕΧΩ ΤΗ ΓΕΥΣΗ ΜΟΥ και απολαμβάνω το φαγητάκι μου. Κάτι είναι κι αυτό.

ΥΓ2. Τη μετάλλαξη Όμικρον δεν την ανιχνεύουν εύκολα τα rapid test. Το νου σας!»

Η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από τη Super Κατερίνα εξήγησε τι θα συμβεί με τη συμμετοχή της Άννας Μαρίας Ψυχαράκη στο Just The Two Of Us. Τη θέση του Χάρη Βαρθακούρη θα πάρει ο Stan, ενώ αν βρεθεί θετική και εκείνη, τότε τη θέση του ζευγαριού, σύμφωνα με τις ψήφους, θα πάρουν ο Τζέιμς Καφετζής και η Ειρήνη Παπαδοπούλου.

«Αυτή τη στιγμή κάνουμε τεστ καθημερινά και μοριακά και rapid και όποιος βγαίνει θετικός δεν το κάνουμε "αβαβά", όπως μαθαίνω ότι συμβαίνει αλλού και εύχομαι να μην είναι αλήθεια. Το Νίκο τον ενδιαφέρει η υγεία των ανθρώπων, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι ο τελικός μπορεί να τιναχθεί στον αέρα», ξεκαθάρισε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από τον αέρα της εκπομπής Super Κατερίνα.