J2US: Το πρώτο μήνυμα από την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μετά τη νίκη της στο Just The Two of Us

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και η Κατερίνα Λιόλιου ήταν οι νικήτριες στον τελικό του Just The Two of Us και δεν έκρυψαν την χαρά του - Γι' αυτό και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ανέβασε το έπαθλο και το πρώτο μήνυμα σε ένα από τα insta stories της