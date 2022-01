Κατερίνα Λιόλιου: «Προφανώς και υπήρχαν κλίκες στο J2US, όπως και στη ζωή»

Για την πρόσφατη νίκη της μαζί με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στο Just The Two Of Us και τη σκληρή δουλειά που χρειάστηκε για να την πετύχουν, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο πλατό του The 2Night Show η Κατερίνα Λιόλιου.

«Ήθελα να το κάνω από την πρώτη στιγμή, είχε πολλές πρόβες ήταν πολύ κουραστικό, αλλά ήταν τόσα αυτά που αποκόμισα από το Just που θα το ξαναέκανα αύριο. Καταρχάς η δυνατότητα που σου δίνεται να συμμετέχεις σε μία παραγωγή που σκηνοθέτης είναι ο Κώστας Καπετανίδης που ο Φωκάς Ευαγγελινός επιμελείται στο στήσιμό σου, και το στιλ των τραγουδιών που δεν έχεις τη δυνατότητα να επιχειρήσεις να τραγουδήσεις σε μαγαζί ήταν υπέροχο», δήλωσε η Κατερίνα Λιόλιου.

Επίσης, αποκάλυψε πώς έγιναν τηλεοπτικό ζευγάρι με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου:

«Στην αρχή εξέφρασα το ενδιαφέρον μου να συμμετέχω στο παιχνίδι αυτό. Xάρηκα που είναι φιλανθρωπικό και επειδή γνώριζα ότι θα μπορούνε να πούμε πάρα πολλά τραγούδια από διαφορετικό στυλ που εμένα μου αρέσει αυτό. Ψάχναμε τον παρτενέρ, δεν υπήρχε γιατί είχαν τελειώσει και δέχτηκα ένα τηλεφώνημα και μου είπαν ότι οι άνδρες μας έχουν τελειώσει, αλλά έχουμε γυναίκα. Η Αλεξάνδρα ήταν πολύ πρόθυμη να δουλέψει και να ακούσει, ασχολιόταν πολύ με αυτό».

Τέλος, όσον αφορά το αν υπήρχαν κλίκες στο Just The Two Of Us η Κατερίνα Λιόλιου είπε χαρακτηριστικά:

«Προφανώς και υπήρχαν κλίκες στο Just The Two Of Us, όπως υπάρχουν και στη ζωή. Δεν ταιριάζουν όλοι με όλους. Είναι λογικό να μην κάνουν παρέα 30 άτομα. Προς τον τελικό όταν έχεις φτάσει τόσο κοντά, ίσως, σου δημιουργείται μία αίσθηση "ουφ γιατί αφού το άξιζα;"».