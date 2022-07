Γιώργος Λιάγκας: Ο ΑΝΤ1 ανανέωσε τη συνεργασία του με τον παρουσιαστή για δύο χρόνια

Με επίσημη ανακοίνωση ο ΑΝΤ1 έκανε γνωστή την συμφωνία με τον Γιώργο Λιάγκα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε «ο δημοσιογράφος-παρουσιαστής θα συνεχίσει να ανήκει στην οικογένεια του ΑΝΤ1 για τα επόμενα δύο χρόνια. Εχοντας όπως πάντα σε πρώτο πλάνο τη δημοσιογραφική του ταυτότητα, θα αναδεικνύει το αποτύπωμα της καθημερινότητας, με την ευθύτητα και τον ορμητικό του λόγο». Όπως έγραψε προ ημερών το Τηλεκοντρόλ στο Reader, το ζητούμενο είναι πλέον, το ποια θα είναι η παρτενέρ του Λιάγκα, μετά το διαζύγιο με τη Φαίη Σκορδά.

Σύμφωνα πάντα με τη στήλη, το κανάλι του Αμαρουσίου έχει συζητήσει ήδη η Κατερίνα Καραβάτου, η οποία ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με το Mega, ωστόσο πρώτη επιλογή στη λίστα είναι η Δούκισσα Νομικού. Με εμπειρία και στην πρωινή ζώνη παλαιότερα (στην πεντάδα του «Όμορφου Κόσμου» στο Mega) αλλά και άριστες σχέσεις με τον ΑΝΤ1 στον οποίο υπήρξε παρουσιάστρια βραδινών σόου (Dancing with the Stars, So you think you can dance) η Δούκισσα έχει το απαιτούμενο γκελ και στις διαφημιστικές καθώς τα εμπορικά είναι βασικό συστατικό επιβίωσης μιας πρωινής εκπομπής.