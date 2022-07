Οι σειρές Succession, Ted Lasso, White Lotus, Euphoria, Ozark και Only Murders in the Building είναι μεταξύ των τηλεοπτικών παραγωγών με τις περισσότερες υποψηφιότητες για βραβεία Emmy, οι οποίες ανακοινώθηκαν από την Αμερικάνικη Ακαδημία Τηλεόρασης. Το οικογενειακό δράμα, Succession, προηγείται με συνολικά 25 υποψηφιότητες, αλλά η ποδοσφαιρική κωμωδία Ted Lasso και η μίνι σειρά White Lotus με θέμα ένα παραδεισένιο θέρετρο ακολουθούν με μικρή διαφορά, με 20 η καθεμία.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα είναι επίσης υποψήφιος για την αφήγηση στο ντοκιμαντέρ «Our National Parks». Σε ηλικία 25 ετών, η Zendaya γράφει ιστορία ως η νεότερη δύο φορές υποψήφια για Emmy, ηθοποιός και η νεότερη υποψήφια παραγωγός για το έργο της στη σειρά «Euphoria».

Επιπλέον, με δύο συμμετοχές στην κατηγορία πρωτότυπης μουσικής και στίχων «Elliot's Song» και «I'm Tired» από τη σειρά, η Zendaya είναι τώρα η πρώτη μαύρη γυναίκα που έλαβε υποψηφιότητες τόσο για την υποκριτική όσο και για τη σύνθεση τραγουδιών την ίδια χρονιά. Η συμπρωταγωνίστριά της Σίντνεϊ Σουίνι είναι υποψήφια Β' Γυναικείου Ρόλου και στις δύο κατηγορίες Κωμωδίας και Δράματος για τις ερμηνείες της στις σειρές Euphoria και White Lotus.

Η Κουίντα Μπράνσον είναι πλέον η πρώτη μαύρη καλλιτέχνης που κέρδισε τρεις υποψηφιότητες για Emmy στις κατηγορίες Καλύτερη Κωμωδία, Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Κωμωδία και Καλύτερο Σενάριο Κωμωδίας για τη σειρά «Abbott Elementary». Η Μπράνσον, 32 ετών, είναι επίσης η νεότερη ηθοποιός που προτάθηκε για Emmy Πρωταγωνιστικού Ρόλου σε κωμωδία.

Τις υποψηφιότητες ανακοίνωσαν σε διαδικτυακή εκδήλωση οι Τζ. Μπ. Σμουβ και Μελίσα Φουμέρο την Τρίτη στο Λος Αντζελες. «Ήταν άλλη μια εξαιρετική χρονιά τηλεόρασης με πληθώρα αξιόλογων προγραμμάτων και εκπομπών» είπε ο προεδρεύων και CEO της Αμερικάνικής Ακαδημίας Τηλεόρασης, Φρανκ Σέρμα.

Οι νικητές των φετινών βραβείων Emmy θα ανακοινωθούν στις 12 Σεπτεμβρίου.

Oι υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy:

Δραματική Σειρά

Better Call Saul (AMC)

Euphoria (HBO)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

Squid Game (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

Yellowjackets (Showtime)

Κωμική Σειρά

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO)

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Hacks (HBO)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)

Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

What We Do in the Shadows (FX)

Μίνι Σειρά ή Ανθολογία

Dopesick (Hulu)

The Dropout (Hulu)

Inventing Anna (Netflix)

Pam and Tommy (Hulu)

The White Lotus (HBO)

Α’ Ανδρικός σε Δραματική Σειρά

Τζέισον Μπέιτμαν (Ozark)

Μπράιαν Κοξ (Succession)

Λι Τζουνγκ-τζάε (Squid Game)

Μπομπ Οντενκίρκ (Better Call Saul)

Άνταμ Σκοτ (Severance)

Τζέρεμι Στρονγκ (Succession)

Α’ Γυναικείος σε Δραματική Σειρά

Τζόντι Κόμερ (Killing Eve)

Λόρα Λίνεϊ (Ozark)

Μέλανι Λίνσκι (Yellowjackets)

Σάντρα Ο (Killing Eve)

Ριζ Γουίδερσπουν (The Morning Show)

Ζεντάγια (Euphoria)

Α’ Ανδρικός σε Κωμική Σειρά

Ντόναλντ Γκλόβερ (Atlanta)

Μπιλ Χέιντερ (Barry)

Νίκολας Χουλτ (The Great)

Στιβ Μάρτιν (Only Murders in the Building)

Μάρτιν Σορτ (Only Murders in the Building)

Τζέισον Σουντέκις (Ted Lasso)

Α’ Γυναικείος σε Κωμική Σειρά

Ρέιτσελ Μπρόσναχαν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Κουίντα Μπρούνσον (Abbott Elementary)

Κέιλι Κουόκο (The Flight Attendant)

Ελ Φάνινγκ (The Great)

Ίσα Ρέι (Insecure)

Τζιν Σμάρτ (Hacks)

Α’ Ανδρικός σε Μίνι Σειρά

Κόλιν Φερθ (The Staircase)

Άντριου Γκάρφιλντ (Under the Banner of Heaven)

Όσκαρ Άιζαακ (Scenes From a Marriage)

Μάικλ Κίτον (Dopesick)

Χίμες Πατέλ (Station Eleven)

Σεμπάστιαν Σταν (Pam and Tommy)

Α’ Γυναικείος σε Μίνι Σειρά

Τόνι Κολέτ (The Staircase)

Τζούλια Γκάρνερ (Inventing Anna)

Λίλι Τζέιμς (Pam and Tommy)

Σάρα Πόλσον (Impeachment: American Crime Story)

Μάργκαρετ Κουάλεϊ (Maid)

Αμάντα Σέιφριντ (The Dropout)

Τηλεοπτική Ταινία

Chip ‘n’ Dale: Rescue Rangers (Disney+)

Ray Donovan: The Movie (Showtime)

Reno 911!: The Hunt For QAnon (Paramount+)

The Survivor (HBO/HBO Max)

Zoey’s Extraordinary Christmas (The Roku Channel)

Β’ Γυναικείος σε Δραματική Σειρά

Πατρίσια Αρκέτ (Severance)

Τζούλια Γκάρνερ (Ozark)

Τζουνγκ Χο-γιέον (Squid Game)

Κριστίνα Ρίτσι (Yellowjackets)

Ρέα Σίχορν (Better Call Saul)

Τζ. Σμιθ Κάμερον (Succession)

Σάρα Σνουκ (Succession)

Σίντνεϊ Σουίνεϊ (Euphoria)

Β’ Ανδρικός σε Δραματική Σειρά

Νίκολας Μπράουν (Succession)

Μπιλι Κράνταπ (The Morning Show)

Κίραν Κάλκιν (Succession)

Παρκ Χάε-σου (Squid Game)

Μάθιου Μακφέιντεν (Succession)

Τζον Τορτούρο (Severance)

Κρίστοφερ Γουόλκεν (Severance)

Ο Γιέονγκ-σου (Squid Game)

Β’ Γυναικείος σε Κωμωδία

Αλεξ Μπόρστιν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Χάνα Αϊνμπάιντερ (Hacks)

Τζανέλ Τζέιμς (Abbott Elementary)

Κέιτ ΜακΚίνον (Saturday Night Live)

Σάρα Νάιλς (Ted Lasso)

Σέριλ Λι Ράλφ (Abbott Elementary)

Τζούνο Τεμπλ (Ted Lasso)

Χάνα Γουάντινγκχαμ (Ted Lasso)

Β’ Ανδρικός σε Κωμωδία

Αντονι Κάριγκαν (Barry)

Μπρετ Γκόλντστιν (Ted Lasso)

Τοχίμπ Τζίμο (Ted Lasso)

Νικ Μοχάμεντ (Ted Lasso)

Τόνι Σάλουμπ (The Marvelous Mrs. Maisel)

Τάιλερ Τζέιμς Γουίλιαμς (Abbott Elementary)

Χένρι Γουίνκλερ (Barry)

Μπόουεν Γιανγκ (Saturday Night Live)

Β’ Γυναικείος σε Μίνι Σειρά

Κόνι Μπρίτον (The White Lotus)

Τζένιφερ Κούλιτζ (The White Lotus)

Αλεξάντρα Νταντάριο (The White Lotus)

Κέιτλιν Ντέβερ (Dopesick)

Νατάσα Ρόθγουελ (The White Lotus)

Σίντνεϊ Σουίνεϊ (The White Lotus)

Μερ Γουίνινγκχαμ (Dopesick)

Β’ Ανδρικός σε Μίνι Σείρα