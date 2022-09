«Βόμβα» για το Survivor: Ο Ατζούν Ιλιτζαλί «βάζει στο συρτάρι» το ριάλιτι - Το νέο σχέδιό του

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες της Acun Medya τους τελευταίους μήνες έτσι ώστε στο τέλος του έτους να βγει στον «αέρα» το Survivor All Star, που θα δούμε για πρώτη φορά στη χώρα μας. Ο Ατζούν Ιλιτζαλί βρίσκεται ακόμα σε συζητήσεις με τους παίκτες που θέλει να συμμετάσχουν στην υπερπαραγωγή. Γιάννης Σπαλιάρας, Τριαντάφυλλος, Σάκης Κατσούλης είναι κάποια από τα ονόματα που φαίνεται να είναι θετικοί στην επιστροφή τους. Ομως, μεγάλο ερώτημα παραμένει τι θα γίνει με τον Γιώργο Αγγελόπουλο, του οποίου τη συμμετοχή στο Survivor θέλει ο Ατζούν Ιλιτζαλί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Γιώργος Αγγελόπουλος τώρα δεν είναι αρνητικός στην επιστροφή του, αλλά για να πει το «ναι» έχει θέσει πολύ συγκεκριμένους όρους. Από τη μία είναι το ύψος των απολαβών που φέρεται να ζητά, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ σε ελληνικό ριάλιτι με το νούμερο να είναι εξαψήφιο- και από την άλλη ο χρόνος της καταβολής του στον παίκτη, καθώς ο Ντάνος θέλει το μεγαλύτερο ποσοστό να του δοθεί προκαταβολικά.

Το Survivor All Star αναμένεται λοιπόν να βγει -εκτός απροόπτου- στις οθόνες μας στα τέλη Δεκεμβρίου, όμως ο Ατζούν Ιλιτζαλί ήδη σκέφτεται το επόμενο πρότζεκτ που θα αναλάβει. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Real News», ο Τούρκος μεγιστάνας μετά την ολοκλήρωση του Survivor All Star, θα αφήσει το ριάλιτι επιβίωσης για έναν χρόνο και θα ασχοληθεί με το «I’m a celebrity, get me out of there» τα δικαιώματα του οποίου εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ.

Πληροφορίες της εφημερίδας αναφέρουν ότι την παραγωγή του ριάλιτι με επώνυμους σε ακραίες συνθήκες θα την αναλάβει η Acun Medya, που θα μεταφέρει το γνωστό ριάλιτι από τη Νότια Αφρική, όπου συνήθως γυρίζεται, στον Αγιο Δομίνικο καθώς εκεί ο Τούρκος παραγωγός έχει στημένο ολόκληρο μηχανισμό.