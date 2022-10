Survivor: «Καίγεται» ο ΣΚΑΪ και πιέζει τον Ατζούν - Τα σενάρια για το τι θα δούμε φέτος

Ασυνήθιστη κινητικότητα αυτές τις ημέρες όσον αφορά στα πρόσωπα των εκπομπών μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Η σειρά των αλλαγών γίνεται πάντα με τον ίδιο τρόπο στις ψυχαγωγικές εκπομπές ωστόσο αυτό που εντυπωσιάζει την τρέχουσα σεζόν είναι η ταχύτητα και σε αρκετές περιπτώσεις η έλλειψη υπομονής και ψυχραιμίας. Η σκαλέτα δηλαδή το περιεχόμενο σε όλες τις εκπομπές που δεν πηγαίνουν καλά έχει ήδη τροποποιηθεί. Το δεύτερο στάδιο, λοιπόν, είναι πάντα οι αποχωρήσεις συνεργατών και οι προσθήκες νέων. Μια τέτοια έγινε, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Reader, το μεσημέρι της Δευτέρας και είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως εν ενεργεία συνεργάτης εκπομπής αποχωρεί μεσούσης της σεζόν με κατεύθυνση άλλο τηλεοπτικό σταθμό.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος του lifestyle ρεπορτάζ, Ισίδωρος Φύκαρης, υπέβαλε χθες το μεσημέρι την παραίτησή του από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Έκανε συνεντεύξεις, έβγαινε σε ζωντανές συνδέσεις ενώ έδινε και ρεπορτάζ από «παράθυρο» στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1. Κατευθύνεται στα Μελίσσια και συγκεκριμένα στο «Γεια σου» της Μαρίας Μπακοδήμου όπου θα καταλάβει μια θέση στο πάνελ της εκπομπής. Ήδη από την εκπομπή του ΣΚΑΪ τα Σαββατοκύριακα αποχώρησαν ο δημοσιογράφος Θέμης Καίσαρης και η δικηγόρος και youtuber, Nefeli Meg. Σύμφωνα με πληροφορίες το διαζύγιο Φύκαρη – «Πρωινού» έγινε σε καλό κλίμα μετά από συνάντηση που είχε ο δημοσιογράφος με την αρχισυντάκτρια της εκπομπής, Χρύσα Ζορκάδη, αλλά και τον ίδιο τον Γιώργο Λιάγκα. Αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στην εκπομπή της Μαρίας Μπακοδήμου από αυτό κιόλας το Σαββατοκύριακο. Παράλληλα στον ΣΚΑΪ προετοιμάζονται και για τις αλλαγές που θα γίνουν στην ομάδα της Φαίης Σκορδά με την προσθήκη άντρα πανελίστα. Το όνομα που ακούστηκε τις προηγούμενες ημέρες ήταν αυτό του Ηλία Γκότση, αλλά μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται επαφή του με το κανάλι του Φαλήρου.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το «Love Island»

Πιέζει ο ΣΚΑΪ για δραματική συρρίκνωση των επεισοδίων του «Love Island» όπως ανέφερε και το ρεπορτάζ της Κυριακής του «Reader» ωστόσο η επιθυμία του σταθμού προσκρούει στις αιτιάσεις που συνεχίζει να προβάλλει η μητρική εταιρία του Dating Reality, ITV Studios Global Entertainment. Πρόκειται για τον βρετανικό μιντιακό κολοσσό στην κατοχή του οποίου είναι το Βρετανικό ιδιωτικό κανάλι ITV, αλλά και πλήθος προγραμμάτων και ριάλιτι που προβάλλονται σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως. To «κλειδί» σε αυτή την περίπτωση είναι το έτερο ριάλιτι που εξασφάλισε πρόσφατα ο ΣΚΑΪ και δεν είναι άλλο από το «I am a Celebrity get me out of here». Ο ΣΚΑΪ στην κυριολεξία έδωσε «μάχη» για να πάρει τα δικαιώματα του συγκεκριμένου προγράμματος, τα οποία νωρίτερα είχε στην κατοχή του ο ΑΝΤ1. Σε περίπτωση που το κανάλι του Φαλήρου οδηγηθεί σε ρήξη με το ITV είναι πολύ πιθανόν να απωλέσει τα δικαιώματα του συγκεκριμένου πρότζεκτ, το οποίο προγραμματίζεται για την επόμενη τηλεοπτική περίοδο με εκτελεστικό παραγωγό, τον Ατζούν Ιλίτζαλι. Θα είναι πλήγμα για τον σταθμό την ώρα μάλιστα που ετοιμάζεται να προσανατολιστεί εκ νέου αποκλειστικά στα ριάλιτι μετά το φετινό πείραμα παραγωγής Ελληνικής μυθοπλασίας που δεν αποδίδει μέχρι στιγμής. Ο ΣΚΑΪ θα ήθελε το «Love Island» να ολοκληρωθεί ακόμη και στις αρχές Νοεμβρίου ωστόσο είναι πιθανόν να πάει τελικά μέχρι και τις αρχές Δεκεμβρίου με προσθήκη νέων παικτών, αλλά και αλλαγές σε κάποιες δοκιμασίες, ώστε να τονωθεί η τηλεθέαση του.

Τα δύο σενάρια για το «Survivor»

Πάντως όλο το βάρος εντός ΣΚΑΪ στρέφεται εκ νέου στην παραγωγή του «Survivor», καθώς στο Φάληρο θεωρούν πως σε μια πολύ δύσκολη χρονιά για το κανάλι το ριάλιτι επιβίωσης θα καταφέρει να διεμβολίσει τον ανταγωνισμό φέρνοντας διψήφια ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το κανάλι του Φαλήρου ασκεί πιέσεις στον Τούρκο παραγωγό Ατζούν Ιλίτζαλι, ώστε ο All Star κύκλος του ριάλιτι επιβίωσης να ξεκινήσει όσο το δυνατόν συντομότερα ακόμη και πριν τις 15 Δεκεμβρίου. Προοπτική σχεδόν αδύνατη για πρακτικούς κυρίως λόγους. Η παραγωγή έχει αποσπάσει κάποια σημαντικά «ναι» από πρώην παίκτες υπάρχουν όμως και «όχι» με σημαντικότερο αυτό του Γιώργου Αγγελόπουλου. Γι’ αυτό και το σενάριο που εξετάζεται εκ νέου είναι να βγει στον «αέρα» μεικτό «Survivor» με τη συμμετοχή παικτών από τους προηγούμενους κύκλους, αλλά παράλληλα και την είσοδο νέων παικτών διάσημων και μη. Ένα ακόμη σενάριο που έχει πέσει στο τραπέζι με μικρότερες, όμως, πιθανότητες είναι ένα «All Star Survivor» τρίμηνης διαρκείας και αμέσως μετά να ακολουθήσει νέος κύκλος του ριάλιτι στην κλασσική του μορφή. Οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν πάντως το αργότερο μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Ο προβληματισμός για το GNTM και οι αποφάσεις για την επόμενη σεζόν

Καθοριστικός θα είναι ο επόμενος μήνας για την μετέπειτα πορεία του GNTM. H τηλεθέαση του προγράμματος έχει ήδη αρχίσει να φθίνει όπως συμβαίνει βέβαια κάθε χρόνο μετά την ολοκλήρωση της φάσης των κάστινγκ, ωστόσο, οι πιέσεις που ασκούνται φέτος στους πίνακες τηλεθέασης είναι σαφώς πιο έντονες λόγω των υψηλών ποσοστών τηλεθέασης τεσσάρων σειρών που προβάλλονται απέναντι: «Η Γη της Ελιάς» και «Το Μαύρο Ρόδο» στο Mega, «Σασμός» και «Αυτή η νύχτα μένει» στον Alpha. Μέχρι τα μέσα Νοέμβρη το Star θα αποφασίσει αν θα υπάρξει την επόμενη σεζόν νέος κύκλος του ριάλιτι με τα μοντέλα ή θα αποφασίσει να «ξεκουράσει» το συγκεκριμένο τηλεοπτικό προϊόν τουλάχιστον για την επόμενη σεζόν 2022 – 2023. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναζητηθεί φυσικά νέο πρόγραμμα που θα αντικαταστήσει το GNTM στο πρώτο μισό της επόμενης σεζόν.