Βίκυ Κουλιανού: «Εκανα δοκιμαστικό για το φετινό GNTM» - Τι αποκάλυψε για το Just The Two Of Us

Η Βίκυ Κουλιανού μίλησε την Τρίτη (25/10) στη Super Κατερίνα για το δοκιμαστικό που είχε κάνει για το φετινό κύκλο του GNTM, λέγοντας πως δεν γνωρίζει για ποιο λόγο δεν προχώρησε η συνεργασία, αλλά και για το Just The Two Of Us στο οποίο συμμετέχει φέτος, αφήνοντας κάθε Σάββατο τις καλύτερες εντυπώσεις με τη φωνή, αλλά και την εμφάνισή της επί σκηνής. «Είχα κάνει δοκιμαστικό για το GNTM, είχαν κάνει δοκιμαστικό σε πάρα πολύ κόσμο. Εμένα μου έκαναν δοκιμαστικό για την κριτική επιτροπή γιατί με έχουν δοκιμάσει στη θέση του coach. Και τις δυο φορές που πήγα στο GNTM πέρασα υπέροχα», είπε αρχικά η Βίκυ Κουλιανού, η οποία δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τα κολακευτικά σχόλια που είχαν γράψει τότε οι χρήστες στο Twitter όταν είχαν προβληθεί τα δύο επεισόδια που συμμετείχε ως coach.

«Εγώ δεν είχα Twitter και μου έστελνε τα σχόλια η Ζενεβιέβ και είχα πάθει σοκ. Εγώ όταν δοκιμάζω κάτι, βάζω τον εαυτό μου στο 100%, δεν προσποιούμαι», εξήγησε η ίδια, ενώ για το φετινό κύκλο του GNTM πρόσθεσε ότι «Πήγα, λοιπόν, έκανα το δοκιμαστικό, αλλά δεν προχώρησε, δεν ξέρω το λόγο» και ότι μαζί της «ήταν ο Γιώργος Καράβας και η Βίκυ Καγιά, αλλά δεν με ενημέρωσαν για το αν θα είμαι».

Σε ερώτηση αν την πείραξε που δεν συμμετέχει τελικά στο ριάλιτι μοντέλων, η ίδια απάντησε: «Δεν με πείραξε γιατί είμαι ένας άνθρωπος που σκέφτομαι πάντα ότι όλα γίνονται για κάποιον - καλύτερο για σένα - λόγο. Το σύμπαν ξέρει ότι αυτό που σου κρατά είναι καλύτερο για εσένα για τη δεδομένη στιγμή. Το σύμπαν μου κρατούσε το J2US και τον Νίκο Κοκλώνη».

Όσον αφορά τη συμμετοχή της στο Just The Two Of Us η Βίκυ Κουλιανού δεν έκρυψε ότι: «Το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ το J2US. Λατρεμένε μου Νίκο. Αυτός ο άνθρωπος έχει γεννηθεί έτσι και το εσωτερικό του φως είναι τόσο μεγάλο που καλύπτει το τεράστιο πλατό. Τι εξαίρετη παραγωγή! Τα άτομα που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες είναι ένα και ένα. Οι άνθρωποι που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες φέρνουν το αποτέλεσμα μπροστά στις κάμερες. Περνάω πάρα μα πάρα πολύ ωραία στο σόου. Τη φωνή την έχουμε δουλέψει πάρα πολύ».

Μάλιστα, η ίδια αποκάλυψε πως «Όταν αρχίσαμε να μιλάμε ότι θα είμαι στο σόου, κάτι που ήθελα από προηγούμενους κύκλους, η πρόταση έγινε τη σωστή ακριβώς στιγμή. Μπορεί να μην ήταν να γίνει πέρσι ή πρόπερσι γιατί είχαμε μιλήσει και πρόπερσι. Χαίρομαι που έγινε φέτος».

Τέλος, παραδέχτηκε πως είναι τελειομανής «σε βαθμό κακουργήματος», κάτι που κουράζει ακόμα και την ίδια. «Είμαι απόλυτα τελειομανής, με κουράζει η τελειομανία μου, κάνω πάρα πολλή δουλειά και με τον Άρη που είμαστε μαζί και έχω κάνει πάρα πολλή ορθοφωνία για να ανοίξει και άλλο η φωνή μου», ανέφερε η Βίκυ Κουλιανού.