Το βιβλίο του Μάθιου Πέρι «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» είναι ένα must have για όλους όσοι θέλουν να έχουν στην κατοχή τους όχι μόνο ένα «συλλεκτικό κομμάτι» για το πως ήταν η ποπ κουλτούρα των 90s αλλά και ένα εγχειρίδιο για τα πράγματα «που δεν πρέπει να κάνετε», καθώς ο πολυαγαπημένος «Τσάντλερ» από τη σειρά «Friends» μοιράζεται με το αναγνωστικό κοινό κρυφές λεπτομέρειες από τη ζωή του αλλά και γεγονότα πίσω από τις κάμερες στα «Φιλαράκια». Τα εν λόγω απομνημονεύματα κυκλοφόρησαν την Τρίτη (1/11) με τον γνωστό ηθοποιό να μιλά με ειλικρίνεια για τον εθισμό του σε χάπια, αλκοόλ και ναρκωτικά.

Σύμφωνα με τα απομνημονεύματα του Πέρι, ένα πράγμα που πιστεύει ότι οι άνθρωποι μπορεί να εκπλαγούν όταν μάθουν για εκείνον είναι ότι από το 2001 είναι κυρίως νηφάλιος. «Εντάξει, μπορεί να έτυχαν περίπου 60 με 70 ατυχίες...». Παράλληλα ο ηθοποιός των «Friends» θυμάται ότι έκανε θεραπεία δύο φορές την εβδομάδα για περίπου 30 χρόνια, ενώ παρακολούθησε περισσότερες από 6.000 συναντήσεις Ανώνυμων Αλκοολικών. «Στο λεξικό κάτω από τη λέξη "εθισμένος", θα πρέπει να υπάρχει μια φωτογραφία με εμένα να κοιτάζω γύρω μου, πολύ μπερδεμένος», γράφει ο Μάθιου Πέρι, δίνοντας το στίγμα για το τι θα ακολουθούσε στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου.

Οταν ο Τζάστιν Τριντό δεχόταν bullying από τον Μάθιου Πέρι

Γενικά τα παιδικά χρόνια του Μάθιου δεν απέχουν πολύ από την αντίστοιχη νεαρή ηλικία του aleter ego του, του «Τσάντλερ» καθώς και οι δύο πέρασαν δύσκολα. Οπως περιγράφει ο Πέρι στο βιβλίο του, όταν ήταν μόλις εννέα μηνών ο πατέρας του εγκατέλειψε την οικογένειά του για να πάει στην Καλιφόρνια και να κυνηγήσει το όνειρό του να γίνει ηθοποιός. Όπως λέει και ο Πέρι: «Τι στο διάολο είναι ηθοποιός; Και πού στο διάολο είναι ο μπαμπάς μου;». Η μητέρα του αρχίζει να εργάζεται ως βοηθός Τύπου του Καναδού πρωθυπουργού, Πιερ Τριντό (ο μπαμπάς του νυν πρωθυπουργού Τζάστιν), ξαναπαντρεύεται και μετακομίζει για λίγο στο Τορόντο, όταν ο 10χρονος Πέρι αρχίζει να γίνεται αντιδραστικός, να καπνίζει, να παίρνει κακούς βαθμούς και να φτάσει στο σημείο να κάνει bullying και να χτυπήσει τον νεαρό Τζάστιν Τριντό. «Αποφάσισα να τελειώσω τη διαμάχη μου μαζί του όταν τον έβαλαν επικεφαλής ενός ολόκληρου στρατού», γράφει ο Μάθιου Πέρι σε άλλη μία προσπάθεια να «ντύσει» με χιούμορ την όχι και τόσο ιδανική παιδική του ηλικία.

Αποκούμπι το τένις και το ποτό

Ως έφηβος, ο Πέρι ανακαλύπτει ότι έχει τρία ταλέντα: την υποκριτική, το τένις (μπήκε στην εθνική κατάταξη του Καναδά στα 14 του) και το ποτό. Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά, αυτός και δύο φίλοι του είχαν αναπτύξει τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο να μιλούν, όπως «Θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο υπό κράτηση;» (Could we be more in detention). «Είναι αλήθεια ότι ο Τσάντλερ Μπινγκ άλλαξε τον τρόπο που μιλούσε η Αμερική…» σημειώνει ο Πέρι. «Μόνο εγώ πλούτισα από αυτό, όμως».

Σε μια άλλη ενδεικτική νύχτα, ο Μάθιου Πέρι πίνει το πρώτο του ποτό: Ενα μπουκάλι Andrès Baby Duck, που ο ίδιος περιγράφει ως ένα «γλυκό, μοβ, αφρώδες κρασί». Καθώς οι φίλοι του έκαναν εμετό γύρω του, ο Πέρι ανακαλύπτει για πρώτη φορά την αίσθηση της ηρεμίας. «Ημουν ξαπλωμένος πάνω στο γρασίδι και στη λάσπη, κοιτάζοντας το φεγγάρι, περιτριγυρισμένος από φρέσκα «ξερατά» και… τίποτα δεν με ενοχλούσε».

Αντίο τένις, γεια υποκριτική

Στην ηλικία των 15, ο Μάθιου Πέρι δηλώνει ήδη ένας «διαλυμένος άνθρωπος», και αποφασίζει να μετακομίσει στο Χόλιγουντ, ελπίζοντας να επανασυνδεθεί με τον πατέρα του. Πέραν ότι αυτή η απόφαση προκάλεσε μία μεγάλη ρήξη με τη μητέρα του, το μεγαλύτερο σοκ για τον ίδιο ήταν η ζέστη στην Καλιφόρνια, η οποία αποδείχθηκε πολύ μεγάλο εμπόδιο για ένα «παιδί - θαύμα» στο τένις από τον Καναδά για να δείξει το ταλέντο του. Ετσι ο Μάθιου αλλάζει ρότα στα επαγγελματικά του σχέδια και από τα κορτ του τένις αποφασίζει να το γυρίσει στην υποκριτική. Ακόμη και στα χειρότερά του, ο Πέρι πάντα ενθουσιαζόταν που ήταν ο «κλόουν» της τάξης, ο πρωταγωνιστής στη σχολική παράσταση: «Γιατί να μην θέλω να προσποιηθώ ότι είμαι άλλος άνθρωπος;» αναρωτιέται.

Ο Πέρι ακολουθεί επίσης την πορεία του πατέρα του και στον αλκοολισμό, πίνοντας έξι ποτήρια βότκα με τόνικ κάθε βράδυ και δηλώνοντάς τα ως το «καλύτερο μέρος της ημέρας του». Η διαφορά είναι ότι ο Πέρι ο πρεσβύτερος ήταν συνηθισμένος στο ποτό «και τελικά ξεμεθούσε με μία μεγάλη βόλτα με τα πόδια» σημειώνει ο γιος του με δυσαρέσκεια.

Ο Κιάνου Ριβς δεν είναι Ρίβερ Φίνιξ

Στα 15 του, ο Perry δεν έχει κανένα πρόβλημα να παίξει μπροστά σε πλήθος. Οι γυναίκες της Καλιφόρνια λατρεύουν την καναδική προφορά του, τις γρήγορες ατάκες και το σαρκαστικό χιούμορ για τα οποία τελικά θα γίνει και διάσημος. Μια μέρα, το 1988, ένας άνδρας τον εντόπισε σε ένα εστιατόριο, «να γοητεύει ένα σωρό νεαρές γυναίκες» και του αφήνει ένα σημείωμα που του ζητά να παίξει στην επόμενη ταινία του. Ο συγκεκριμένος άνδρας αποδεικνύεται ότι ήταν ο Γουίλιαμ Ρίτσερτ και η ταινία είχε τον τίτλο «A Night in the Life of Jimmy Reardon», με πρωταγωνιστή τον Ρίβερ Φίνιξ. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο Σικάγο, αναπτύχθηκε μεταξύ τους μια δυνατή φιλία και ο Πέρι περιγράφει στο βιβλίο του τον πόνο που βίωσε όταν έμαθε τον θάνατο του Φίνιξ από υπερβολική δόση σε ηλικία 23 ετών, το 1993. «Ηταν ένας όμορφος άνθρωπος, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Υπερβολικά όμορφος για αυτόν τον κόσμο, όπως αποδείχθηκε».

«Φαίνεται να είναι πάντα τα πραγματικά ταλαντούχα παιδιά που φεύγουν», γράφει ο Πέρι και συνεχίζει: «Γιατί πεθαίνουν αυθεντικά ταλέντα όπως ο Ρίβερ Φίνιξ και ο Χιθ Λέτζερ, αλλά ο Κιάνου Ριβς εξακολουθεί να περπατά ανάμεσά μας;». Βέβαια, μετά τη συγκεκριμένη ατάκα που διέρρευσε στα Μέσα Ενημέρωσης πριν την κυκλοφορία του βιβλίου και προκάλεσε δικαιολογημένα πολλές αντιδράσεις, ο Μάθιου Πέρι έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη τονίζοντας πως χρησιμοποίησε ένα τυχαίο όνομα και πως δεν είχε κάτι με τον δημοφιλή ηθοποιό.

Matthew Perry reveals weird, bitter feelings about Keanu Reeves https://t.co/bO8dcbZNsX pic.twitter.com/gyW16wUrFx — Page Six (@PageSix) October 25, 2022

Η ετεροθαλής αδερφή της πριγκίπισσας Λέια

Στα 18, ο Πέρι αρχίζει να βγαίνει με την Τρίσια Φίσερ, την ετεροθαλή αδελφή της διάσημης για τον ρόλο της ως «Πριγκίπισσα Λέια» στη σειρά ταινιών «Star Wars», Κάρι Φίσερ. «Η ποίηση του ονόματός της την έκανε ακαταμάχητη», δηλώνει ο Πέρι, που όμως αποκαλύπτει πως από την κοπέλα του έκρυβε κάτι: Την ανικανότητα που σχετίζεται με το ποτό (αν και δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμα). Το κρύβει, «σαν ένα μεγάλο άσχημο μυστικό». Οπως εξομολογείται ο ηθοποιός, η γοητευτική Τρίσια καταφέρνει να τον αναστατώσει αρκετά έτσι ώστε να χάσει την παρθενιά του. Και πώς την ξεπλήρωσε ο Μάθιου: «Μα, καλέ μου άνθρωπε, καταφέρνοντας να κοιμηθώ με σχεδόν κάθε γυναίκα στη νότια Καλιφόρνια...».

Η πορεία για την επιτυχία

Μέχρι την ηλικία των 24, ο Πέρι είχε μερικούς ρόλους και ήθελε απεγνωσμένα να γίνει διάσημος. Πλέον έπινε όχι μόνο με τους φίλους του -όπως ο Χανκ Αζάρια των Simpsons και ο Κρεγκ Μπιέρκο, αργότερα στο Boston Legal- αλλά και μόνος του. Όταν λοιπόν του παρουσιάστηκε το σενάριο για μια νέα σειρά που θα ονομαζόταν «Friends Like Us», ο Μέρι εντυπωσιάζεται αμέσως από έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα που φαινόταν ήδη «κουρασμένος από τον κόσμο αλλά και με πνευματώδη άποψη για τη ζωή». «Δεν πίστευα ότι μπορούσα να παίξω τον Τσάντλερ, ήμουν ο Τσάντλερ», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Το πρόβλημα είναι ότι ο Μάθιου Πέρι ήταν ήδη δεσμευμένος με μία άλλη σειρά, μια «κωμωδία επιστημονικής φαντασίας» για τους χειριστές αποσκευών στο LAX το έτος 2194. «Ηταν χειρότερο από ό,τι ακούγεται, λέει ο Πέρι. Ο Κρεγκ Μπιέρκο λοιπόν δέχεται πρόταση για τον ρόλο του «Τσάντλερ» και –αν και συνθλίβεται– ο Πέρι τον συμβουλεύει να τον δεχθεί. Ο Μπιέρκο όμως τον απορρίπτει. Ετσι, όλα άλλαξαν όταν μία παραγωγός του NBC, κουβεντιάζοντας στο κρεβάτι με τον σύζυγό της, παραγωγό της FOX, μαθαίνει ότι η «απαίσια» εκπομπή με τους χειριστές αποσκευών είχε ριχθεί στον κάλαθο των αχρήστων με αποτέλεσμα ο Μάθιου Πέρι να είναι διαθέσιμος για τον ρόλο. Μέσα σε μια εβδομάδα, παίρνει το ρόλο του «Τσάντλερ».

Το «κόλλημα» με την Τζένιφερ Ανιστον

Από το πρώτο κιόλας τραπέζι που διαβάστηκε για το «Friends», ο Πέρι θυμάται τον ηλεκτρισμό στον αέρα «και τα χρήματα και τη φήμη». Και οι έξι ηθοποιοί δεν ήταν μόνο νέοι και ελκυστικοί αλλά και πραγματικά αστείοι. Ο Πέρι έκανε 10 αστεία την ημέρα, όχι μόνο για τον Τσάντλερ αλλά για κάθε χαρακτήρα, και κάθε μέρα δύο από αυτά χρησιμοποιούνταν. Η Κόρτνεϊ Κοξ ήταν το μόνο γνωστό όνομα στο καστ, έχοντας πρωταγωνιστήσει στα «Ace Ventura» και «Family Ties», αλλά η ίδια δήλωσε πως: «θα είναι μία ομαδική σειρά».

Από την άλλη ο Μάθιου Πέρι είχε εδώ και καιρό «κόλλημα» με την Τζένιφερ Ανιστον καθώς την είχε φλερτάρει (και φάει «χυλόπιτα») πριν τρία χρόνια έτσι, έτσι ένιωσε περίεργα όταν βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί της. Τελικά τα συναισθήματα «ξεθώριασαν κάτω από την καυτή λάμψη του σόου και την... εκκωφαντική έλλειψη ενδιαφέροντος από μέρους της».

Φλερτ μέσω φαξ με την Τζούλια Ρόμπερτς

Καθώς τα «Φιλαράκια» γίνονται γρήγορα ένα τεράστιο brand και μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές στην Ιστορία της τηλεόρασης, ο Μάθιου Πέρι διαπιστώνει ότι η επιτυχία για την οποία προσευχόταν να έρθει δεν είναι χωρίς πίεση. Εμφανίζεται στον Letterman και στο Rolling Stone, λαμβάνει προσφορές για ταινίες εκατομμυρίων δολαρίω, ενώ η Τζούλια Ρόμπερτς, «η μεγαλύτερη σταρ του σύμπαντος», συμφώνησε να εμφανιστεί στους «Friends» με την προϋπόθεση ότι θα εμφανιστεί στην ιστορία του Πέρι.

«Μα πώς να την προσελκύσεις;» αναρωτιέται ο Πέρι. Στέλνει στη Ρόμπερτς τρεις ντουζίνες κόκκινα τριαντάφυλλα με μια κάρτα: «Το μόνο πράγμα πιο συναρπαστικό από την προοπτική να έρθεις στο σόου είναι ότι επιτέλους έχω μια δικαιολογία για να σου στείλω λουλούδια», της γράφει. Για κάποιο λόγο, η Ρόμπερτς του απαντά προκαλώντας τον να της εξηγήσει την... κβαντική φυσική. Ο Πέρι της γράφει μια «έκθεση σχετικά με τη δυαδικότητα κύματος-σωματιδίου και την αρχή της αβεβαιότητας». Η Ρόμπερτς απαντά στέλνοντας στον Πέρι «πολλά πολλά κουλούρια».

Αυτό το... ασυνήθιστο φλερτ εξελίσσεται στην ανταλλαγή καθημερινών φαξ. Μην ξεχνάμε πως ακόμα βρισκόμαστε στο σωτήριο έτος 1995. Δεν ήταν ασυνήθιστο για τον Μάθιου Πέρι να φύγει νωρίς από ένα πάρτι για να πάει στο σπίτι και να τρέξει κατευθείαν στο μηχάνημα φαξ του και να διαβάσει κάθε «συναρπαστικό» μήνυμα που δεχόταν από τη δημοφιλή ηθοποιό «τέσσερις ή και πέντε φορές». Αυτό συνεχίζεται για τρεις μήνες μέχρι που τελικά τα φαξ μεταξύ της Τζούλια και του Μάθιου άρχισαν να γίνονται ρομαντικά. Μετά από λίγο ο Πέρι ξεκινά να βγαίνει με την Τζούλια Ρόμπερτς αλλά, όπως δηλώνει, είχε τόση αγωνία πως θα ξανακυλήσει στις κακές του συνήθειες που αποφασίζει να χωρίσουν: «Δεν μπορώ να αρχίσω να σας περιγράφω το βλέμμα της σύγχυσης στο πρόσωπό της».

Η κατρακύλα ξεκίνησε από ένα... τζετ σκι

Ενώ γύριζε την ταινία «Fools Rush In» με τη Σάλμα Χάγεκ (η οποία «είχε πάντα μια πολύ περίπλοκη και μακροσκελή ιδέα για το πώς να κάνει μια σκηνή»), ο Μάθιου Πέρι παθαίνει ατύχημα με τζετ σκι και του χορηγείται ένα χάπι Vicodin για τον πόνο. Το παίρνει ενώ οδηγεί την κόκκινη κάμπριο Mustang του στο Λας Βέγκας: «Εδωσα τα χέρια με τον Θεό εκείνο το πρωί», όπως γράφει στην αυτοβιογραφία του.

Εχοντας επιζήσει από την οδήγηση εκείνο το πρωί, του παραδίδονται 40 ακόμη χάπια στο σπίτι του. Μέσα σε 18 μήνες παίρνει 55 την ημέρα. Είναι μια «δουλειά πλήρους απασχόλησης» μόνο για να εξασφαλίσει τα χάπια και ενώ ο Μάθιου Πέρι γυρίζει την τρίτη σεζόν των Friends αλλά και την ταινία «Κατά φαντασία ήρωες». Δεν τρώει, πίνει συνέχεια και κάνει εμετό «συνεχώς, πίσω από δέντρα, πίσω από βράχους, σε γυναικεία δωμάτια. Κανείς δεν ήξερε, ούτε η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, κανείς. Ημουν απίστευτα άρρωστος όλη την ώρα». Στα 26 του, ο Πέρι πηγαίνει σε αποτοξίνωση.

Video Loading...

Τα δύσκολα χρόνια

Η αποτοξίνωση βοηθά να ξεπεραστεί ο εθισμός του Πέρι στο Vicodin, αλλά το ποτό παραμένει να τον «τυραννάει», κάτι που θα συνεχιστεί μέχρι το 2001. Σε ηλικία 30 ετών, λίγο πριν υπογράψει για τις σεζόν 6 και 7 των «Friends» - η συμφωνία που, μετά από πρόταση του David Schwimmer, εξασφάλισε στο καστ περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο, το καθένα - ο Πέρι νοσηλεύεται με παγκρεατίτιδα. Συνεχίζει να πίνει και αρχίζει να παίρνει μεθαδόνη, πέρα από το Xanax και την κοκαΐνη.

Η Τζένιφερ Ανιστον έρχεται μία ημέρα στο τρέιλερ του και τον φέρνει προ των ευθυνών του: «Ξέρω ότι πίνεις… Μπορούμε να το μυρίσουμε». Μια μέρα σε ένα τραπέζι που διάβαζαν για τους ρόλους τους, το φάρμακο συνδυάζεται με το αλκοόλ τόσο καταστροφικά, που κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι λέει ο Πέρι.εκεί οι συμπρωταγωνιστές (και κυρίως φίλοι) του, αναλαμβάνουν δράση και τον στηρίζουν: «Στη φύση, όταν ένας πιγκουίνος τραυματίζεται, οι άλλοι πιγκουίνοι συγκεντρώνονται γύρω του και τον στηρίζουν μέχρι να είναι καλύτερα», λέει. «Αυτό έκαναν για μένα οι συμπρωταγωνιστές μου στα Φιλαράκια».

Ο Πέρι μετακομίζει στο Ντάλας για να γυρίσει μια ταινία, το «Serving Sara», αλλά ανακαλύπτει ότι δεν είναι καλά για να συνεχίσει. Αργότερα του κατατέθηκε μήνυση για τη διακοπή της ταινίας, κοστίζοντας του 650.000 δολάρια: «Μικρό τίμημα για να σώσω τη ζωή μου». Είναι χαρακτηριστικό πως ζούσε ακόμη σε ένα κέντρο θεραπείας στο Μαλιμπού όταν η Μόνικα και ο Τσάντλερ παντρεύτηκαν στη σειρά τον Μάιο του 2001. Οταν τα «Φιλαράκια» μαγνητοσκοπούν το τελευταίο τους επεισόδιο, τρία χρόνια αργότερα, το καστ, το συνεργείο και το κοινό ξεσπούν σε κλάματα αλλά ο Μάθιου Πέρι δεν αισθάνεται τίποτα. «Δεν μπορούσα να καταλάβω αν αυτό ήταν λόγω του οπιοειδούς που έπαιρνα ή αν ήμουν γενικά νεκρός μέσα μου».

Πραγματικά τραυματικές ιατρικές συνέπειες

Αφού έφτασε στον πάτο και βρίσκοντας καταφύγιο στη θρησκεία, ο Πέρι καταφέρνει να μείνει χωρίς αλκοόλ για περιόδους έως και δύο ετών. Καταφέρνει να διατηρήσει μία 6χρονη σχέση και άλλες αρκετά μικρότερες. Τα δύσκολα όμως δεν είχαν περάσει... Τον Ιούλιο του 2019, ο Μάθιου Πέρι ξυπνά από ένα κώμα δύο εβδομάδων: το παχύ του έντερο έχει εκραγεί λόγω κατάχρησης οπιούχων. Πρέπει να κουβαλάει τσάντα κολοστομίας για εννέα μήνες. «Την επόμενη φορά που θα σκεφτείς το OxyContin», του λέει ο γιατρός του, «θέλω να σκεφτείς πως θα είναι να ζεις τις υπόλοιπες μέρες σου με μια τσάντα κολοστομίας». Ο Πέρι βρίσκει το κίνητρο που αναζητούσε και παρατά τα οπιούχα.

Video Loading...

Το κάπνισμα αποδεικνύεται δυσκολότερο, ακόμη και όταν ο γιατρός του λέει ότι θα είναι νεκρός στα 60, αν δεν το σταματήσει τώρα, ακόμα κι όταν αρχίζει να βλέπει έναν υπνωτιστή και καταφέρνει να το κόψει για 15 ημέρες. Μια μέρα, όταν ο Πέρι δαγκώνει ένα κομμάτι φρυγανιάς με φυστικοβούτυρο, του πέφτουν τα μπροστινά δόντια. Ο πόνος τον στέλνει κατευθείαν πίσω στα τσιγάρα.

Ο αγώνας συνεχίζεται: Τον Ιανουάριο του 2022, ο Πέρι έκανε την 14η χειρουργική επέμβαση σχετικά με την κατάχρηση οπιούχων. Δεν πιστεύει ότι έχει κοιμηθεί περισσότερες από τέσσερις ώρες σε όλη του τη ζωή. Είναι ελεύθερος και γεμάτος λύπη για τις προηγούμενες σχέσεις του. «Αυτή είναι η ζωή κάποιου που έχει ευλογηθεί με το μεγάλο τρομερό πράγμα», γράφει ο Μάθιου Πέρι. Και όμως – καταλήγει ο 53χρονος τώρα Πέρι, γράφοντας από το νοικιασμένο σπίτι του με θέα στον Ειρηνικό Ωκεανό, με μια Diet Coke στο ποτήρι του και ένα πακέτο Marlboro στην τσέπη του – «σε αυτό το σημείο της ζωής μου, τα λόγια ευγνωμοσύνης ξεχύνονται από εμένα γιατί θα έπρεπε να είμαι νεκρός, αλλά με κάποιο τρόπο δεν είμαι».