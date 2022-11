Το προσωρινό τέλος του GNTM, το δίλημμα της Σκορδά και ο Γκοτσόπουλος σε ρόλο παρουσιαστή

Αποφάσεις φαίνεται πως πήρε το Star από κοινού με την εταιρεία παραγωγής Green Pixel όσον αφορά στο μέλλον του GNTM καθώς οδεύουμε προς την ολοκλήρωση ενός ακόμη κύκλου του. Mόνο τυχαία δεν ήταν η απάντηση της Βίκυς Καγιά πριν λίγες μέρες στις τηλεοπτικές κάμερες όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο το ριάλιτι μόδας να κάνει μια παύση. ««Γιατί να μη γίνει; Καλώς να γίνει. Εγώ είμαι πολύ υπέρ των παύσεων και των διαλειμμάτων. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κάνω μία παύση και στην καριέρα μου, γιατί έχω φτάσει σε ένα σημείο που αληθινά έχω κουραστεί» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader το ριάλιτι μόδας δεν θα βγει στον «αέρα» την επόμενη τηλεοπτική σεζόν αυτό όμως δεν σημαίνει πως ολοκληρώθηκε ο κύκλος του στο κανάλι της Κάτω Κηφισιάς. Το πρόγραμμα θα ξεκουραστεί για μια τηλεοπτική σεζόν και θα επιστρέψει στη συνέχεια καθώς το STAR θα διατηρήσει τα δικαιώματα παραγωγής και προβολής του για την Ελλάδα. Ήδη ο σταθμός αναζητά νέο πρόγραμμα που θα αντικαταστήσει το GNTM και στο πρόσφατο τηλεοπτικό παζάρι των Καννών εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον για τουλάχιστον 2 μεγαλεπίβολα πρότζεκτς. Η Βίκυ Καγιά συνεχίζει κανονικά τη συνεργασία της με το STAR καθώς το «Shopping Star» παρά το γεγονός ότι διανύει την έβδομή του σεζόν όχι μόνο δεν παρουσιάζει σημεία κόπωσης αντίθετα εμφανίζει ανοδική πορεία στους πίνακες τηλεθέασης σε σχέση με την έκτη του σεζόν. Ενδεχόμενως η παρουσιάστρια εκτός του Shopping Star να αξιοποιηθεί και σε άλλο ρόλο.

Δημήτρης Γκοτσόπουλος και Νίκος Αλιάγας μεταξύ των παρουσιαστών του «Secret Song»

Στο δεύτερο μισό της σεζόν θα βγει στον «αέρα» του Alpha το «Secret Song» το νέο μουσικό talent show σε παραγωγή της Barking Well Media του Νίκου Κοκλώνη. Η πρωτοτυπία του συγκεκριμένου πρότζεκτ έγκειται στο γεγονός πως κάθε ένα επεισόδιο έχει διαφορετικό παρουσιαστή. Οκτώ θα είναι τα live του γαλλικής προελεύσεως format (la chanson secrète) οκτώ λοιπόν θα είναι και οι οικοδεσπότες του. Ένας από αυτούς θα είναι και ο Νίκος Αλιάγας ενώ σε προχωρημένες συζητήσεις με την παραγωγή βρίσκεται και ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος ο οποίος πέρασε το κατώφλι της εταιρείας παραγωγής στην Κάντζα τις προηγούμενες μέρες και αυτό που απομένει είναι οι τελικές υπογραφές για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Ο ηθοποιός είχε πολλές προτάσεις για μυθοπλασία μετά το τέλος των «Μελισσών» ωστόσο αποφάσισε να απέχει για μια σεζόν. Ένα από τα live του «Secret Song» αναμένεται να παρουσιάσει και ο Χρήστος Φερεντίνος ενώ δεν θα είναι η Άννα Βίσση όπως αρχικά είχε ακουστεί. Απάντηση δεν έχει δώσει επίσης ακόμη η Ναταλία Γερμανού. Ο Νίκος Κοκλώνης δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα είναι οικοδεσπότης σε κάποιο από τα live εάν όμως αυτό συμβεί το πιθανότερο είναι να τον δούμε στον τελικό του talent show.

Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για το νέο «My Style Rocks»

Ο κύβος ερρίφθη και το «My Style Rocks» σε παραγωγή Ατζούν Ιλίτζαλι επιστρέφει στη συχνότητα του ΣΚΑΪ μέσα Γενάρη ή αρχές Φεβρουαρίου. Ήδη μάλιστα ξεκίνησαν και οι πρώτες επαφές της Acun Medya Ελλάδος με γνωστά πρόσωπα για την κριτική επιτροπή. Συζητήσεις λοιπόν έχουν κάνει ο Κύπριος σχεδιαστής μόδας Στέλιος Κουδουνάρης που ήταν σε όλους τους προηγούμενους κύκλους και ο πρώην επιχειρηματίας μόδας Λάκης Γαβαλάς. Επίσης πρόταση έγινε και στη Σοφία Χατζηπαντελή που θα την δούμε για τελευταία φορά στο GNTM στον ημιτελικό του ριάλιτι μόδας. Είναι θετική αλλά δεν έχει δώσει ακόμη οριστική απάντηση λόγω των αυξημένων επαγγελματικών της υποχρεώσεων εκτός Ελλάδος. Άλλα ονόματα που ακούγονται είναι της στιλίστριας Αλεξάνδρας Κατσαΐτη που ήταν στον πρώτο κύκλο του «My Style Rocks», του φωτογράφου Δημήτρη Σκουλού, του Άγγελου Μπράτη που πρόσφατα αποχώρησε από το «Just the 2 of us» και της Βίκυς Κουλιανού που συνεχίζει στο τάλεντ σόου του Alpha. Γρίφος παραμένει το τι θα κάνουν Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Έλενα Χριστοπούλου. Αρχικά το όνομα της Παπαγεωργίου είχε ακουστεί για την παρουσίαση όμως τώρα ακούγεται για την επιτροπή και αυτό με ερωτηματικό. Η Έλενα Χριστοπούλου θα είναι δύσκολο να συνδυάσει διπλή καθημερινή παρουσία καθώς βρίσκεται στην παρέα του «Πρωινού μας». Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει προγραμματισμένο ραντεβού με τον ΣΚΑΪ την επόμενη εβδομάδα. Τέλος πρόταση για την παρουσίαση του «My Style Rocks» έγινε στην Τάμτα η οποία αρνήθηκε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Το δίλημμα της Φαίης Σκορδά για το «The Voice»

Γράφαμε τις προηγούμενες μέρες για την επιθυμία της Acun Medya να παρουσιάσει η Φαίη Σκορδά τα 4 live του «The Voice» καθώς ο Γιώργος Λιανός θα πρέπει να βρίσκεται στον Άγιο Δομίνικο για την προετοιμασία του «All Star Survivor». Η πρόταση ξεκίνησε ως ιδέα στελεχών του προγράμματος του ΣΚΑΪ τα οποία και την μετάφεραν τόσο στην παρουσιάστρια όσο και σε στελέχη του εγχώριου παραρτήματος της Acun Medya. Προς το παρόν η Φαίη Σκορδά δεν έχει δεχθεί επίσημη πρόταση από την Acun κάτι το οποίο θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες. Η παρουσιάστρια προβληματίζεται για το εάν θα πρέπει να δώσει καταφατική απάντηση καθώς από τη μία έχει πολλές υποχρεώσεις στην πρωινή εκπομπή του σταθμού και έχει ρίξει όλο το βάρος της εκεί, αφετέρου αφιερώνει αποκλειστικά τα Σαββατοκύριακα στους δύο της γιους. Σε κάθε περίπτωση πάντως καθώς μιλάμε μόνο για τέσσερα live επεισόδια δεν είναι απίθανη η παρουσία της σε αυτά. Εν τω μεταξύ οριστικοποιήθηκε η παρουσία της Βάλιας Χατζηθεοδώρου στο backstage του talent show για μια ακόμη σεζόν.