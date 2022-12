Η Νέλλη Γκίνη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «[email protected]» για τον γιο της που είναι ράπερ, τη σειρά του Mega, Κάτω Παρτάλι, όπου συμμετείχε, ενώ δεν έκρυψε ότι θα της άρεσε η ιδέα να συμμετέχει στο Just The Two Of Us. «Ο γιος μου είναι ράπερ και μου έχει γράψει τραγούδι και μου το έχει αφιερώσει. Ήταν και μια μικρή διαμαρτυρία γιατί μέχρι ένα σημείο ήμουν υπερπροστατευτική. Τώρα εδώ και κάποια χρόνια έχει αλλάξει αυτή η σχέση. Έκλαιγα σαν μικρό παιδί, όταν το άκουσα», παραδέχτηκε η γνωστή ηθοποιός.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι δεν πληρώθηκε για τη συμμετοχή της στη σειρά του Mega, «Κάτω Παρτάλι». «Δεν πληρωθήκαμε από το Κάτω Παρτάλι, εγώ τουλάχιστον δεν πληρώθηκα. Κι άλλοι συνάδελφοι δεν πληρώθηκαν», είπε χαρακτηριστικά η Νέλλη Γκίνη.

Τέλος, αναφέρθηκε στο Just The Two Of Us στο οποίο, όπως δήλωσε, θα της άρεσε να συμμετέχει μαζί με τον γιο της. «Δεν μου έχει γίνει πρόταση από το Just The Two Of Us, αλλά μου αρέσει, έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ωραία ιδέα να λάβω μέρος με τον γιο μου. Να κάνουμε πρόταση στον Νίκο Κοκλώνη», κατέληξε η Νέλλη Γκίνη.