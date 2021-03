Η τηλεοπτική σειρά The Last of Us θα προσπαθήσει να αποκλίνει από τα videogames

Μιλώντας στην ιστοσελίδα IGN, ο παραγωγός και δημιουργός του παιχνιδιού που συμμετέχει και στην μεταφορά του στην τηλεόραση, τόνισε πως ο πρώτος κύκλος θα εστιάσει εξολοκλήρου στα γεγονότα που είδαμε στο πρώτο videogame. Ξεκαθάρισε μάλιστα πως θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις από πράγματα που είδαμε στο παιχνίδι, καθώς η τηλεόραση είναι άλλο μέσο και χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση.

«Στο videogame πρέπει να εκπαιδεύσεις τον παίκτη στο πως να χρησιμοποιήσει ένα όπλο. Πρέπει να του μάθεις τους μηχανισμούς. Υπάρχουν λοιπόν παράμετροι που δεν αφορούν τον θεατή μιας τηλεοπτικής σειράς και ως εκ τούτου το HBO θα πατήσει περισσότερο στην ιστορία, στον κόσμο και τους χαρακτήρες και το δράμα που ζουν», σημείωσε χαρακτηριστικά. Στην παρούσα φάση ελέγχονται και οι παράμετροι εμφάνισης των εχθρικών μονάδων (Clickers) που είναι μεταλλαγμένα όντα στο παιχνίδι και θα απαιτήσουν αρκετά πρόσθετα μέλη για να απεικονιστούν σωστά στην τηλεόραση.

Στους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους των Joel και Ellie θα συμμετέχουν οι γνωστοί ηθοποιοί Pedro Pascal (Oberyn Martell στο Game of Thrones και πρωταγωνιστής του The Mandalorian) και Bella Ramsey (Lyanna Mormont στο Game of Thrones). Το ταξίδι τους θα ξεκινήσει 20 χρόνια μετά την καταστροφή του πολιτισμού και θα βασίζεται στο σενάριο του Craig Mazin, δημιουργού της σειράς Chernobyl.

To The Last of Us έχει κερδίσει πάνω από 200 βραβεία και κυκλοφόρησε και στο PS4 ως The Last of Us Remastered το 2014. Μπορείτε να δείτε το σχετικό trailer του στη συνέχεια.