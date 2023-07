Δεν είναι «Σκαθάρια»: Από που πήραν το όνομά τους οι Beatles

Το 1959, ο έφηβος Πολ Μακάρτνι μαζί με τον φίλο του, Τζον Λένον, έπαιζαν μουσική τύπου skiffle, με το συγκρότημα των Quarrymen στους δρόμους και σε διάφορα λαϊκά στέκια του Λίβερπουλ. Είχε προηγηθεί μια ακόμα «βρεφική» εκδοχή των Beatles, το 1957, με την ονομασία The Blackjacks.

Λίγο πριν το ξεκίνημα της δεκαετίας του `60, το συγκρότημα ψαχνόταν και πειραματιζόταν σε καθετί: Από τα ρούχα, τα χτενίσματα, ως το ύφος της μουσικής και το όνομα τους.

Το ίδιο το ροκ άλλωστε, βρισκόταν στα σπάργανα.

Παράξενες ιδέες

Σε μια εμφάνιση τους σε τηλεοπτικό σόου ταλέντων, ο καθένας έρχεται στην ηχογράφηση φορώντας ρούχα διαφορετικού χρώματος. Τότε, για πλάκα, αποφασίζουν να πάρουν το όνομα The Rainbows.

Κι αυτό προσωρινό ήταν. Δεν ακούγονταν καλά, και σίγουρα δεν εξέφραζε τα σύμπαντα μουσικής που έκρυβαν στα κεφάλια τους οι Fab Four (άλλη μια ονομασία που έδωσαν χρόνια μετά οι μουσικοκριτικοί στους τέσσερις Beatles.

«Οι Υπέροχοι 4», τουλάχιστον αυτό προσέφερε ένα ωραίο παιχνίδισμα ανάμεσα στα δύο "F".). Και τελικά, το 1960, ανάμεσα σε live εμφανίσεις σε Λίβερπουλ και Αμβούργο, πήραν το όνομα "Βeatles" (Μπιτλς). Δηλαδή κάτι που μεταφραζόταν ως «Σκαθάρια» (beetle) αλλά με "e-a". Γιατί;

Οι εκδοχές της ιστορίας

Ο Στου Σάτκλιφ και ο Τζον Λένον, στο μπάσο και στην κιθάρα της πρώτης σύνθεσης των Μπιτλς, λέγεται πως επινόησαν αυτό το όνομα, ως φόρο τιμής στο συγκρότημα των Buddy Holly & The Crickets («o Μπάντι Χόλι και οι Γρύλοι»), με το σκεπτικό «γρύλοι εσείς, σκαθάρια εμείς».

Ο Τζον Λένον, σε άρθρο με τρολ διάθεση που είχε γράψει το 1961 σε εφημερίδα του Λίβερπουλ είχε υποστηρίξει: «το είδα σε όραμα! Ένας άντρας ήρθε στον ύπνο μου (τον περιγράφει κάπως σαν μια εκδοχή Χριστού) και μου είπε «είστε οι Beatles, με Α!».

Όμως, ο Τζορτζ Χάρισον (η υποτιμημένη ιδιοφυία που συνήθως βρισκόταν στη σκιά των Λένον - Μακάρτνι), χρόνια μετά τη διάλυση των Μπιτλς και το θάνατο του Λένον, αποκάλυψε πως η ιστορία για την επινόηση του ονόματος, ήταν διαφορετική: «Είχαμε παρακολουθήσει μια ταινία με τίτλο "The Wild One" στην οποία ο πρωταγωνιστής, Μάρλον Μπράντο, λεγόταν Τζον και ήταν σε μια συμμορία που ονομαζόταν "The Beatles". Πειραματίστηκαμε με το όνομα Johnny and the Beatles, και μετά με το Long John and the Silver Beatles...». Τελικά, η ιστορία έγραψε το πιο απλό και εύηχο όνομα για τους Υπέροχους 4,. Ήταν οι Beatles.