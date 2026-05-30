Επιστρέφει το λεωφορείο «τρόμος» της Πολωνίας: To viral «666» που πάει στο... Χελ

Μετά από δύο χρόνια απουσίας, που μάλλον χαροποίησε προληπτικούς Πολωνούς, επιστρέφει το flixbus «666» στα δρομολόγια της βορειοευρωπαικής χώρας.

Τα δρομολόγια είχαν σταματήσει το 2023 και τώρα ξεκινούν πάλι, με τη γραμμή μα συνδέει την Κρακοβία με το... Χελ περνώντας από τη Βαρσοβία και τα πιο δημοφιλή θέρετρα της χερσονήσου Χελ.

Η ιστορία της γραμμής 666 ξεκινά πολλά χρόνια πριν. Για μεγάλο διάστημα, μια γραμμή που λειτουργούσε από την PKS Gdynia συνέδεε το Ντέμπκι με το Χελ. Ο αριθμός της γραμμής έγινε διάσημος χάρη σε ένα λογοπαίγνιο: το όνομα της πόλης Hel ακούγεται σαν την αγγλική λέξη «hell» («κόλαση»), ενώ ο αριθμός 666 είναι ευρέως γνωστός ως ο βιβλικός «αριθμός του θηρίου».

Αυτή η σύμπτωση τράβηξε την προσοχή πολύ πέρα από την περιοχή της Πομερανίας. Τουρίστες φωτογράφιζαν τα λεωφορεία, ανέβαζαν τις εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποκαλούσαν τη γραμμή «το λεωφορείο για την κόλαση». Φυσικά και τα διεθνή μέσα, ήδη ξεκίνησαν τους περιβόητους τίτλους με τη φράση «Highway to Hell».

Η γραμμή προς το Χελ λειτουργούσε επί χρόνια, όμως το 2023 ο αριθμός της άλλαξε σε 669 έπειτα από διαμαρτυρίες ορισμένων θρησκευτικών ομάδων. Δημιουργήθηκαν μάλιστα σχετικές εκστρατείες συλλογής υπογραφών, ενώ η ιστορία απασχόλησε και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Κατά τη θερινή περίοδο του 2026, ο αριθμός 666 επιστρέφει. Η FlixBus εγκαινιάζει μια νέα υπεραστική γραμμή από την Κρακοβία προς το Χελ, η οποία θα διέρχεται, μεταξύ άλλων, από τη Βαρσοβία, το Βουαντισουάβοβο, το Χαουπί, την Κουζνίτσα, τη Γιασταρνία και τη Γιουράτα.

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας δεν έκρυψαν ότι η επιλογή του αριθμού ήταν σκόπιμη.

«Είναι καλύτερο όταν ο αριθμός μιας γραμμής εξηγεί από μόνος του τον προορισμό της. Σε αυτή την περίπτωση, πραγματικά δεν χρειάζεται να ειπωθεί τίποτε περισσότερο. Όλοι θα καταλάβουν», δήλωσε ο Μίχαου Λέμαν, διευθύνων σύμβουλος της FlixBus για την Ανατολική Ευρώπη, σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με τον ιστότοπο Trójmiasto.pl.