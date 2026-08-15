Μενού

Λαγοκέφαλος στο χέρι και αφιέρωση στην πεθερά: Η μαντινάδα σε πανηγύρι της Εύβοιας που έκανε χαμό

Έναν ευφάνταστο τρόπο βρήκε τραγουδιστής σε πανηγύρι της Εύβοιας για να συνοδεύσει την ιδιαίτερη μαντινάδα του για την πεθερά.

Reader symbol
Newsroom
λαγοκέφαλος
Λαγοκέφαλος | Evima.gr
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σε έναν ευφάνταστο τρόπο βρήκε ο τραγουδιστής Θανάσης Γλυνός σε πανηγύρι στο χωριό Οριό της Εύβοιας για να πει τη χιουμοριστική μαντινάδα του που είχε στόχο την πεθερά.

Κάπου ανάμεσα στους χορούς, τις μουσικές και το κέφι βγήκε και η πετονιά που έπιασε έναν – τι άλλο!- λαγοκέφαλο.

Με αρκετή δόση χιούμορ, ο τργουδιστής παρουσίασε ένα σατιρικό τραγούδι, στους στίχους του οποίου πρωταγωνιστούσαν τόσο ο επικίνδυνος λαγοκέφαλος που έχει κάνει την εμφάνισή του στις ελληνικές θάλασσες όσο και η… αγαπημένη του πεθερά.

Το θέαμα ήταν αρκετό για να ξεσηκώσει το κοινό, που αντέδρασε με δυνατά γέλια και χειροκροτήματα.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

VIRAL