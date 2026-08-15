Λαγοκέφαλος στο χέρι και αφιέρωση στην πεθερά: Η μαντινάδα σε πανηγύρι της Εύβοιας που έκανε χαμό

Σε έναν ευφάνταστο τρόπο βρήκε ο τραγουδιστής Θανάσης Γλυνός σε πανηγύρι στο χωριό Οριό της Εύβοιας για να πει τη χιουμοριστική μαντινάδα του που είχε στόχο την πεθερά.

Κάπου ανάμεσα στους χορούς, τις μουσικές και το κέφι βγήκε και η πετονιά που έπιασε έναν – τι άλλο!- λαγοκέφαλο.

Με αρκετή δόση χιούμορ, ο τργουδιστής παρουσίασε ένα σατιρικό τραγούδι, στους στίχους του οποίου πρωταγωνιστούσαν τόσο ο επικίνδυνος λαγοκέφαλος που έχει κάνει την εμφάνισή του στις ελληνικές θάλασσες όσο και η… αγαπημένη του πεθερά.

Το θέαμα ήταν αρκετό για να ξεσηκώσει το κοινό, που αντέδρασε με δυνατά γέλια και χειροκροτήματα.

