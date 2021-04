Self test: «Πρεμιέρα» την Τετάρτη - Ποιοι το δικαιούνται και πώς γίνεται

Ένα ακόμη σημαντικό «όπλο» που έρχεται να συμπληρώσει τα ήδη υπάρχοντα στην μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, είναι τα αυτοδιαγνωστικά οικιακά τεστ (self test). Ο κάθε πολίτης δικαιούται ένα self test την εβδομάδα, τέσσερα το μήνα , για διάστημα δύο μηνών, τα οποία μπορεί να προμηθευτεί με την επίδειξη του ΑΜΚΑ του από το φαρμακείο. Για τα ανήλικα τέκνα τα self test θα προμηθεύονται από τους γονείς τους. Ο εφοδιασμός των φαρμακείων θα ξεκινήσει από την προσεχή Τετάρτη 7 Απριλίου και έως το τέλος της εβδομάδας τα 11.000 φαρμακεία όλης της χώρας θα διαθέτουν επαρκείς ποσότητες για να τις διαθέσουν σε πρώτη φάση στους μαθητές Λυκείου 16-18 ετών και τους εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια στους πολίτες των παραγωγικών ηλικιών από 18 έως 67 ετών και τέλος, στους άνω των 67 ετών.

Τα self test θα γίνονται αποκλειστικά κατ' οίκον και όχι στα φαρμακεία που απλώς θα παραδίδουν την συσκευασία του μέσα στην οποία θα υπάρχουν σαφείς έντυπες οδηγίες στα ελληνικά για τη σωστή λήψη του δείγματος και εκτέλεση του διαγνωστικού ελέγχου. Διευκρινίζεται ότι το ατομικό τεστ αφορά σε υγιή και ασυμπτωματικά άτομα, ενώ όταν ένας πολίτης έχει συμπτώματα λοίμωξης, δηλαδή, πυρετό, βήχα ή και άλλα, το αρνητικό τεστ θα πρέπει πάντα να επιβεβαιώνεται και με ένα μοριακό έλεγχο.

Τι είναι τα self test

Τα αυτοδιαγνωστικά τεστ είναι κυρίως ρινικά τεστ ή τεστ λήψης σιέλου, πολύ πιο απλά στη χρήση τους, με απλές οδηγίες χρήσης και ειδικά σχεδιασμένα έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να τα χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά μόνος του. Αυτή είναι και η βασική διαφορά από τα rapid tests. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, τότε οι πολίτες με δεύτερο ταχύ τεστ, που μπορεί να διεξαχθεί δωρεάν σε δημόσια δομή, θα μπορούν να επιβεβαιώνουν το αρχικό αποτέλεσμα.

Υποχρεωτικό ανά εβδομάδα self test από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Οι γονείς θα μπορούν να παραλαμβάνουν για τα παιδιά τους με την επίδειξη των ΑΜΚΑ τους τα τεστ που τους αναλογούν.

το self test θα πραγματοποιείται στο σπίτι από 24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και το αποτέλεσμα του θα δηλώνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr·

στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να εκτυπώσει και να υπογράψει τη σχετική βεβαίωση την οποία θα φέρει μαζί του ο μαθητής καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και θα την επιδεικνύει στον εκπαιδευτικό της τάξης του που θα είναι επιφορτισμένος με το παρουσιολόγιο.

όσοι μαθητές προκύπτουν θετικοί θα πρέπει να κάνουν το συντομότερο ένα δεύτερο τεστ αντιγόνου, δωρεάν σε δημόσια δομή προκειμένου να δικαιολογηθεί η απουσία από το σχολείο·

όσοι μαθητές δεν φέρουν μαζί τους την βεβαίωση δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους, ούτε θα υπάρχει δυνατότητα τηλεκπαίδευσης.

Για ποιες άλλες κατηγορίες πολιτών είναι υποχρεωτικά τα self test

Υποχρέωση να υποβάλλονται σε εβδομαδιαίο τεστ ταχείας ανίχνευσης του νέου κορονοϊού εκτός από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς έχουν οι πολίτες που δραστηριοποιούνται στην ακτοπλοΐα και τη ναυτιλία, στο λιανεμπόριο, τις επιχειρήσεις, στην εστίαση, στις επιχειρήσεις τουρισμού, στη μεταποίηση, στα δικαστήρια.

Σε περίπτωση θετικού κρούσματος, η δήλωση θα γίνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr (η οποία θα λειτουργήσει την ερχόμενη Τετάρτη) ανάλογα με την ιδιότητα του πολίτη (π.χ. εργαζόμενος, μαθητής) και θα εκδίδεται βεβαίωση ή θα αποστέλλεται sms για τη διενέργεια επαναληπτικού τεστ από επαγγελματία υγείας είτε σε δημόσια δομή (οπότε θα είναι δωρεάν) είτε σε ιδιωτική δομή. Όσοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self test και εφόσον είναι αρνητικό θα δηλώνουν ότι το διενήργησαν με υπεύθυνη δήλωση. Οι μεν εργαζόμενοι - και οι εκπαιδευτικοί - για λογαριασμό τους, οι δε γονείς και κηδεμόνες για λογαριασμό των μαθητών-παιδιών τους. Τονίζεται, ότι η κατοχύρωση δικαιωμάτων (απουσία από το σχολείο ή την εργασία) κατοχυρώνεται πλήρως από το δεύτερο τεστ επαλήθευσης. Με την διενέργεια ατομικού τεστ από τους ίδιους τους πολίτες στο σπίτι μια φορά την εβδομάδα, θα εντοπίζονται έγκαιρα οι ασυμπτωματικοί ή και προσυμπτωματικοί ασθενείς,- θα εμφανίσουν συμπτώματα μέσα στις επόμενες μια-δυο μέρες - με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και απομόνωση αυτών των νέων κρουσμάτων, αλλά και ιχνηλάτηση των στενών επαφών τους για τη διακοπή της αλυσίδας μετάδοσης του νέου κορονοϊού. Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι τα οικιακά αυτοδιαγνωστικά τεστ σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιδημιολογική επιτήρηση, αντιθέτως αποτελούν ένα συμπληρωματικό μέσο ατομικής αυτοδιάγνωσης και αυτοπροστασίας για την έγκαιρη διάγνωση και απομόνωση των ασυμπτωματικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ