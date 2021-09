Pfizer: Αποτελεσματικό το εμβόλιο κατά του κορονοϊού σε παιδιά 5-11 ετών

Η Pfizer ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου, ότι το εμβόλιο της εταιρείας κατά του κορονοϊού, είναι αποτελεσματικό και για τις ηλικίες 5 έως 11 ετών, ενώ αναμένει ότι σύντομα θα πάρει και έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό φαρμάκων.

Το MRNA εμβόλιο της Pfizer διατίθεται ήδη σε όλους όσους είναι άνω των 12 ετών, όπως γίνεται και στη χώρα μας. Η επιστροφή των παιδιών στο σχολείο σε συνδυασμό με την μετάλλαξη Δέλτα, έχει ωστόσο δημιουργήσει κύμα κρουσμάτων σε μικρότερα παιδιά με τους γονείς να αναμένουν με αγωνία το εμβόλιο και για αυτές τις ηλικίες.

Στις δοκιμές που έγιναν από τη Pfizer σε παιδιά 5-11 ετών, δόθηκε πολύ μικρότερη δόση του αρχικού εμβολίου, το 1/3 της δόσης που δίνεται κανονικά. Ωστόσο τα παιδιά ανέπτυξαν αντισώματα, τόσο δυνατά όσο οι έφηβοι και οι ενήλικες.

Για το εμβόλιο στα παιδιά ηλικίας 5-11 ετών αναφέρθηκε και ο Αλβέρτος Μπουρλά, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, με ανάρτησή του στο twitter, αναφέροντας «Είναι εξαιρετικά νέα για τις οικογένειες».

Today, we shared positive topline results from the pivotal trial of our COVID-19 vaccine in children 5 to 11 years of age: https://t.co/jQrvb6MZ6w



This is exciting news for families.