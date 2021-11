Πέθανε στα 100 του ο «πατέρας» της γνωστικής-συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας, ο δρ Άαρον Μπεκ - Αντίπαλο δέος του Φρόιντ

Ένας από τους πιο επιδραστικούς ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές του 20ού αιώνα, ο Αμερικανός δρ 'Ααρον Μπεκ, «πατέρας» της γνωστικής-συμπεριφορικής θεραπείας, που αποτέλεσε το αντίπαλο δέος στη φροϋδική ψυχανάλυση, πέθανε σε ηλικία 100 ετών στο σπίτι του στη Φιλαδέλφεια. Το έργο του Μπεκ έφερε μια πραγματική επανάσταση στη διάγνωση και θεραπεία της κατάθλιψης, του άγχους, των φοβιών, των κρίσεων πανικού, της βουλιμίας, του εθισμού σε ουσίες, της αϋπνίας, της ιδεοψυχαναγκαστικής και άλλων ψυχικών διαταραχών, συνεχίζοντας μέχρι σήμερα να ασκεί μεγάλη επιρροή.

Η ανακοίνωση του θανάτου του, έγινε από το Ινστιτούτο Μπεκ για τη Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία, το οποίο είχε ιδρύσει ο ίδιος μαζί με την κόρη του δρα Τζούντιθ Μπεκ, σύμφωνα με τους Times της Νέας Υόρκης και τη Guardian.

We are sad to share with you that father of cognitive behavior therapy, Dr. Aaron T. Beck, has passed away at the age of 100. Dr. Beck was a tireless advocate for evidence-based treatments for mental health, and his work touched countless lives. https://t.co/3vAVRRkVLN