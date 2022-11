Κορονοϊός: Η διάρκεια προστασίας της 4ης δόσης εμβολίου

Τα επίπεδα αντισωμάτων έξι μήνες μετά από την χορήγηση της τέταρτης δόσης του εμβολίου Pfizer–BioNTech (BNT162b2) έναντι του κορονοϊού εξετάζει πρόσφατη δημοσίευση στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine