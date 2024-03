Το αλάτι είναι ο ύπουλος «εχθρός» της ερωτικής ζωής

Αναρωτηθήκατε ποτέ αν υπάρχει σχέση μεταξύ της διατροφής σας και του σεξ; Όπως αποδεικνύεται, υπάρχει μια απροσδόκητη σύνδεση μεταξύ της αλατιέρας σας και της σεξουαλικής σας ζωής, καθώς η κατανάλωση αλατιού μπορεί να μειώσει την «αποδοτικότητά» τόσο των ανδρών, όσο και των γυναικών σε αυτόν τον τομέα.

Όπως γράφει το healthshots, εάν έχετε τη συνήθεια να προσθέτετε μια πρέζα αλάτι παραπάνω στο φαγητό, ίσως να θέλετε να σταματήσετε για χάρη της σεξουαλικής σας ευημερίας. Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Sexual Medicine διαπίστωσε ότι η υπερβολική κατανάλωση αλατιού μπορεί να βλάψει τη στυτική λειτουργία.

Παρακάτω, θα δούμε τις σωματικές παθήσεις που προκαλεί το αλάτι, οι οποίες δευτερευόντως επηρεάζουν και το...performance στην κρεβατοκάμαρα.

1. Υψηλή αρτηριακή πίεση

Η υπέρταση, αλλιώς η υψηλή αρτηριακή πίεση προκαλείται όταν η πίεση στα αιμοφόρα αγγεία σας είναι πολύ υψηλή. Η υπερβολική πρόσληψη αλατιού έχει συνδεθεί με υπέρταση, η οποία με τη σειρά της μπορεί να μειώσει τη ροή του αίματος σε διάφορα όργανα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εμπλέκονται στη σεξουαλική πράξη.

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Vascular Health and Risk Management διαπίστωσε ότι η υπέρταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στύσης στους άνδρες και κολπική ξηρότητα και μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας στις γυναίκες.

2. Αρτηριακή δυσκαμψία

Η αρτηριακή δυσκαμψία συμβαίνει όταν γίνεται δύσκολο για τα αιμοφόρα αγγεία να διαστέλλονται ή να συστέλλονται ανάλογα με τις ανάγκες. Για τη βέλτιστη ροή του αίματος απαιτούνται εύκαμπτα αιμοφόρα αγγεία, απαραίτητα για τη σεξουαλική διέγερση και απόδοση.

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Clinical Hypertension βρήκε μια σχέση μεταξύ της υψηλής πρόσληψης αλατιού και του τρόπου με τον οποίο αυξάνει άμεσα ή έμμεσα τον κίνδυνο αρτηριακής ακαμψίας, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη σεξουαλική σας ζωή.

3. Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία

Η υγιής ενδοθηλιακή λειτουργία είναι ζωτικής σημασίας για την απελευθέρωση του μονοξειδίου του αζώτου, μιας ουσίας που βοηθά τα αιμοφόρα αγγεία να χαλαρώσουν και βελτιώνει τη ροή του αίματος.

Η κατανάλωση υπερβολικού αλατιού μπορεί να βλάψει τη λειτουργία των ενδοθηλιακών κυττάρων, οδηγώντας σε ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The American Journal of Clinical Nutrition. Μια άλλη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Endothelium and Cardiovascular Diseases βρήκε επίσης πώς η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία μπορεί να επηρεάσει τη σεξουαλική σας υγεία.