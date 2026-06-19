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Το κοινό τρόφιμο που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου του στόματος

Παρότι αποτελεί μέρος της καθημερινής διατροφής για πολλούς ανθρώπους, αυτό το κοινό τρόφιμο έχει βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων γύρω από την υγεία του στόματος.

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Bacon
Πηγή Unsplash
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Οι καρκίνοι του στόματος αποτελούν σχεδόν το 3% όλων των νέων διαγνώσεων καρκίνου κάθε χρόνο.

Και ενώ το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) αποτελούν τρεις από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου του στόματος, η διατροφή μπορεί επίσης να επηρεάσει τον συνολικό κίνδυνο. 

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