Το κοινό τρόφιμο που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου του στόματος

Οι καρκίνοι του στόματος αποτελούν σχεδόν το 3% όλων των νέων διαγνώσεων καρκίνου κάθε χρόνο.
Και ενώ το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) αποτελούν τρεις από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου του στόματος, η διατροφή μπορεί επίσης να επηρεάσει τον συνολικό κίνδυνο.
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