Ο λαγοκέφαλος και μία κοινωνία που έχει εθιστεί στο να φοβάται

Σε ένα σκετσάκι τους από το μακρινό παρελθόν, οι Monty Python ειρωνεύονταν τον τότε ηθικό πανικό που έσπειραν τα μίντια της βρετανικής κοινωνίας για τις συμμορίες ανηλίκων. Στο σκετσάκι αυτό, οι Monty Python με το σοβαρό, δημοσιογραφικό λόγο παρωδούσαν τα ρεπορτάζ της εποχής, δημιουργώντας μυθοπλαστικές συμμορίες ηλικιωμένων γυναικών που έκλεβαν και χτυπούσαν με τις τσάντες τους νεαρούς.

Ο ηθικός πανικός είναι ένας πολύ ωραίος όρος-ομπρέλα ο οποίος περιγράφει πολύ εύγλωττα τον μαζικό και ευρέως διαδεδομένο φόβο μίας κοινωνίας ότι «κάποιο σατανικό πρόσωπο ή μία σατανική ομάδα προσώπων απειλεί τις αξίες, τα ενδιαφέρονται και τη λειτουργία μίας κοινότητας ή μίας κοινωνίας». Τώρα όμως έχουμε να κάνουμε με λαγοκέφαλους.

O λαγοκέφαλος και ο ηθικός πανικός

Το όνομα του λαγοκέφαλου το είχαμε ακούσει στις αρχές του περσινού καλοκαιριού κυρίως από ανθρώπους τους οποίους η παρουσία του λαγοκέφαλου πράγματι μπορεί να επηρεάζει την καθημερινότητά τους: Κατά βάση ψαράδες ή τέλος πάντως ευρύτερα ανθρώπους που n ζωή τους περιστρέφεται γύρω από τη θάλασσα.

Το υπαρκτό πρόβλημα, ως έχει, δεν αρκεί όμως για να πανικοβληθούν οι πάντες. Βλέπετε, με τη μηδενική οικολογική συνείδηση που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, οτιδήποτε αφορά τη λέξη οικοσυστήματα είναι κάτι τρομακτικά βαρετό, τόσο που ψάχνεις από ποια πλευρά του καναπέ θα πέσεις για ύπνο.

Εδώ, λοιπόν, χρειαζόταν κάτι πολύ πιο δυνατό. Και τι πιο δυνατό από ένα λαβκραφτικό είδος με τεράστια δόντια που θυμίζουν άνθρωπο, το οποίο βγαίνει στις ακτές και ακρωτηριάζει ανυποψίαστους πολίτες που πηγαίνουν στην παραλία για να δροστιστούν και να ξεκουραστούν. Ένα πράγμα είχαμε μας το φάγανε και αυτό τα λαμόγια.

Ο μύθος είχε αρχίσει να χτίζεται σταδιακά μέσα από το TikTok και τον περίφημο αλγόριθμό του. Αν τύχει να κάτσεις και να δεις ένα βίντεο για λαγοκέφαλος, ο αλγόριθμος θα διαβάσει το ενδιαφέρον σου και θα σου πετάξει άλλα δεκάδες βίντεο που δείχνουν λαγοκέφαλους να μασάνε κουτάκια αναψυκτικών, που επιτίθενται σε πολίτες (που βέβαια πριν έπαιζαν μαζί τους) ή που είναι διπλάσιοι από το πόδι ενός ενήλικου άντρα.

Στο μεταξύ υπάρχουν και διάφοροι τύποι οι οποίοι έχουν πάρει ρόλο ήρωα και αρπάζουν λαγοκέφαλους σχεδόν βασανίζοντάς τους. Από κάτω, διάφοροι φοβισμένοι λουόμενοι τους αποθεώνουν για τις υπηρεσίες τους. Βέβαια, όπως μάθαμε πρόσφατα, είναι απαραίτητο να υπάρχει πρόνοια και ειδικός τρόπος για το πώς θα διαχειρίζονται τα απόβλητα τα οποία είναι γεμάτα τοξίνες επικίνδυνα για τα οικοσυστήματα.

Σαλαμίνα | ANT1

Τι λένε οι ειδικοί

Οι ειδικοί βέβαια είναι παντελώς καθησυχαστικοί ως προς το πόιντ που έχει γεννηθεί πως καταχθόνια πλάσματα της θάλασσας θα βγουν στις παραλίες και θα μας φάνε ζωντανούς. Σύμφωνα με όσα λένε, το πρόβλημα υπάρχει και αφορά κυρίως τα οικοσυστήματα. Οι επιθέσεις των λαγοκέφαλων σε λουόμενους είναι ελάχιστες και η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών παραλιών δεν έχουν κανένα τέτοιο πρόβλημα.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο διάβασα για υποτιθέμενες επιθέσεις λαγοκέφαλων σε λουόμενους που έτρεχαν λέει στα νοσοκομεία. Ρώτησα για κάποιες από τις περιοχές που υποτίθεται ότι είχαν γίνει οι επιθέσεις και προφανώς δεν είχε συμβεί τίποτα. Κάτω από τα κείμενα αυτών των ύποπτων σάιτ, ευτυχώς σχολίαζαν ντόπιοι λέγοντας ότι δεν συνέβη τίποτα τέτοιο.

Πότε όμως δεν πρέπει να αφήσεις τους ειδικούς και τους ντόπιους να σου χαλάσουν μία ωραία ιστορία που φέρνει κλικς. Ο φόβος ανέκαθεν πουλούσε περισσότερο από τη σύνεση. Ειδικά σε μία κοινωνία που εδώ και καιρό έχει εθιστεί στο να φοβάται πράγματα που δεν υπάρχουν και να αδιαφορεί για άλλα που την καταστρέφουν μέρα με τη μέρα.