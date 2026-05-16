O Τσίπρας που ξεχνά τις θύελλες που σπέρνει

Στη γραμμή των παρεμβάσεων που ακολουθεί τις τελευταίες ημέρες, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τοποθετήθηκε για τα «κόκκινα δάνεια», και τους πλειστηριασμούς κατοικιών.

«Να και κάποιοι που έχουν εξασφαλισμένη σε αυτή τη χώρα την πρώτη κατοικία. Μετά τα υπερκέρδη των τραπεζών, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια.

Μας λένε ότι το πρόβλημα λύθηκε διότι τα ξεφορτώθηκαν οι τράπεζες», λέει ο Αλέξης Τσίπρας.

Η γεροντική άνοια του Αλέξη Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πατήσει τα 51, και αυτή δεν είναι καθόλου αστεία ηλικία. Πόσο μάλλον στην περίπτωση του τελευταίου εμπόρου «ελπίδας» της ελληνικής πολιτικής, ο οποίος φαίνεται να επικρίνει τώρα ένα από τα πιο επιθετικά συστήματα δημοπράτησης της λαϊκής περιουσίας, το οποίο ο ίδιος εισήγαγε.

«Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι περάσανε στα funds και παραμένουν φορτωμένα στις πλάτες των δανειοληπτών. Σήμερα τα funds διαχειρίζονται πάνω από 90 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια. Τ

Τα 9 στα 10 εξ αυτών είναι μη εξυπηρετούμενα. Τα δε στεγαστικά αγγίζουν τα 25 δισεκατομμύρια και αφορούν πάνω από 220 χιλιάδες δανειολήπτες», τονίζει ο κ. Τσίπρας.

Και τονίζω εγώ ακόλουθα. Είναι το 2015, έχουμε μπει βαθιά στην τροϊκανή εισχώρηση στα κοινά και την πλήρη απογύμνωση της «πρώτης φοράς αριστερά».

Ο Αλέξης Τσίπρας, που απέδειξε εαυτόν πιστό σύμμαχο των λόμπι και των κεφαλαιούχων, και μιλά σήμερα για funds όπως ένας ιεροεξεταστής μιλά για τη γύμνια, περνά τον νόμο 4354/2015.

Πάμε να δούμε μερικά από τα πιο ωραία εδάφια:

Άρθρο 1, παρ. 1α

Η διαχείριση των απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, όπως και των απαιτήσεων εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, [...] ανατίθεται στους κατωτέρω, ως προς μεν τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα αποκλειστικά, ως προς δε τις εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δυνητικά:

αα) σε ανώνυμες εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις , ειδικού και αποκλειστικού σκοπού, υπό την επιφύλαξη της παρ. 20, που εδρεύουν στην Ελλάδα και

, ειδικού και αποκλειστικού σκοπού, υπό την επιφύλαξη της παρ. 20, που εδρεύουν στην Ελλάδα και ββ) σε εταιρίες που εδρεύουν σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), με την προϋπόθεση ότι έχουν εγκατασταθεί νόμιμα στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος με σκοπό τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων της ανωτέρω Οδηγίας, καθώς και της Οδηγίας 2004/39 (EEL 145/2004), και της περίπτωσης δ΄ της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 2, παρ. 4

Οι εταιρίες διαχείρισης νομιμοποιούνται, ως μη δικαιούχοι διάδικοι, να εγείρουν κάθε ένδικο βοήθημα και να προβαίνουν σε κάθε άλλη δικαστική ενέργεια για την είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων, καθώς και να κινούν, παρίστανται ή συμμετέχουν σε προπτωχευτικές διαδικασίες εξυγίανσης, πτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, διαδικασίες διευθέτησης οφειλών και ειδικής διαχείρισης των άρθρων 61 επ. του ν. 4307/2014.

Άρθρο 2, παρ. 5

Οι εταιρίες διαχείρισης δύνανται για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, να προσλαμβάνουν Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Οφειλές, που λειτουργούν σύμφωνα με το ν. 3758/2009, η αντίστοιχου σκοπού εταιρίες που λειτουργούν σε κράτοςμέλος της Ε.Ε. ή κράτος του ΕΟΧ. Οι εταιρείες του παρόντος νόμου κατά τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων οφείλουν να ακολουθούν τις ρυθμίσεις του ν. 3758/ 2009.

Στις περγαμηνές του κ. Τσίπρα βλέπουμε, επομένως, την πλήρη νομιμοποίηση της διακίνησης κόκκινων δανείων, της εκχώρησης των περιουσιών των οφειλετών στα πλέον «κακά» funds, και την προδιάθεση της είσπραξης «με κάθε μέσο».

Ο ακρογωνιαίος λίθος είχε πέσει, και δεν θα ήταν μέχρι το 2020, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε να θερίσει τους καρπούς των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, με τη θεσμοθέτηση των ηλεκτρονικών πλατφορμών, όταν και οι πλειστηριασμοί θα ξέφευγαν προς τα σημερινά νούμερα.

Τα παλιά τα λόγια τα μεγάλα, τα οποία μισοθυμάται ο Αλέξης Τσίπρας, για να περάσει την κίβδηλη κοινωνική του ευαισθησία.