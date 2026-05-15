Αυτή η παραλία θεωρείται η ομορφότερη στην Ευρώπη: Ποια ελληνική βρίσκεται στο top 5

Το καλοκαίρι έχει κάτι μοναδικό: εκείνες τις στιγμές που χαλαρώνεις σε μια όμορφη παραλία, με τα κύματα να σβήνουν απαλά στην ακτή, τους γλάρους να ακούγονται από πάνω και τον ήλιο να σε ζεσταίνει. Αν αυτό μοιάζει με την ιδανική σου μέρα, τότε αξίζει να βρεις και την ιδανική παραλία για να τη ζήσεις.

Ευτυχώς, μια πρόσφατη έρευνα έρχεται να βοηθήσει, κατατάσσοντας μερικές από τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για τις καλοκαιρινές διακοπές. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία μεταφορών αεροδρομίου hoppa και εξέτασε δεκάδες δημοφιλείς προορισμούς. Κάθε παραλία αξιολογήθηκε με βάση το μέσο κόστος διαμονής σε ξενοδοχεία τριών αστέρων, τον χρόνο μετακίνησης από το αεροδρόμιο και τις κριτικές στο Google, ώστε να ξεχωρίσουν οι κορυφαίες επιλογές.

Στην πρώτη θέση για το καλοκαίρι του 2026 βρίσκεται η Praia da Falésia στην Πορτογαλία. Βρίσκεται στην αγαπημένη περιοχή του Αλγκάρβε και αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για μια όμορφη μέρα δίπλα στη θάλασσα.

Η παραλία ξεχωρίζει για τη λευκή άμμο της που εκτείνεται για περισσότερα από 8 χιλιόμετρα, ενώ προστατεύεται από εντυπωσιακούς βράχους σε αποχρώσεις του πορτοκαλί και του λευκού. Όσοι την έχουν επισκεφθεί μιλούν με ενθουσιασμό: ένας χρήστης στο Tripadvisor αναφέρει ότι «ο συνδυασμός της χρυσαφένιας άμμου, της καταγάλανης θάλασσας και των επιβλητικών βράχων την κάνει μία από τις πιο όμορφες παραλίες της Πορτογαλίας».

Διαβάστε ακόμα: H ελληνική παραλία που χαρακτηρίστηκε ως η καλύτερη στην Ευρώπη και δεύτερη στον κόσμο - Πού βρίσκεται

Κάποιος άλλος σημειώνει πως πρόκειται για μια μεγάλη παραλία με χρυσή και κοκκινωπή άμμο, όμορφους βραχώδεις σχηματισμούς στο φόντο και ήρεμα κύματα, ιδανικά για κολύμπι. Παρότι είναι δημοφιλής, το μέγεθός της είναι τέτοιο που δύσκολα νιώθεις συνωστισμό, ακόμη και στην υψηλή σεζόν — κάτι που την κάνει ιδανική επιλογή αν σχεδιάζεις διακοπές στην Αλμπουφέιρα.

Η παραλία διαθέτει ναυαγοσώστες, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να νοικιάσεις ξαπλώστρες αν θέλεις να χαλαρώσεις ακόμα περισσότερο. Είναι μια επιλογή που ταιριάζει τόσο σε οικογένειες όσο και σε ζευγάρια και, χάρη στην έκτασή της, διατηρεί μια αίσθηση άνεσης και ηρεμίας.