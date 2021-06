Wimbledon 2021: Καθυστερήσεις στους αγώνες της πρεμιέρας λόγω βροχής - Πότε παίζουν Τσιτσιπάς και Σάκκαρη

Πρεμιέρα σήμερα, Δευτέρα, 28 Ιουνίου, για το Wimbledon, ωστόσο όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι καιρικές συνθήκες κάνουν τα παιχνίδια του στο Λονδίνο. Ετσι κανένας αγώνας τένις δεν είχε αρχίσει μέχρι τις 14:30 καθώς δεν το έχει επιτρέψει η βροχή. Στις 15:00 πάντως ξεκινάει η δράση στο All England Club, καθώς θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της Σαμπαλένκα με την Νικουλέσκου στο γήπεδο έχει οροφή, ενώ στις 15:30 αρχίζει και ο αγώνας του Τζόκοβιτς με τον Ντέιπερ στο Centre Court.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται στο Νο.3 του ταμπλό στο Wimbledon, θα αγωνιστεί στο Νο.1 Court, περίπου στις 17:00 ώρα Ελλάδας, απέναντι στον Frances Tiafoe, σε ένα από τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν γενικά από τον 1ο γύρο της διοργάνωσης.

Πρεμιέρα θα κάνει και η Μαρία Σάκκαρη σήμερα, Δευτέρα, 28 Ιουνίου. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει την Arantxa Rus στον τελευταίο αγώνα του Court 12, περίπου στις 19:00 με 19:30 ώρα Ελλάδας - ίσως και αργότερα, αναλόγως με το πως θα πάνε τα τρια παιχνίδια που θα προηγηθούν (που έχουν ήδη καθυστέρηση).

"Why does it always rain on me?" 🌧️



Still waiting on the first #Wimbledon play of the day.#bbctennis