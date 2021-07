Beach handball: Η Εθνική Νορβηγίας τιμωρήθηκε γιατί δεν φόρεσε μπικίνι

Με πρόστιμο τιμωρήθηκε η Εθνική ομάδα μπιτς χάντμπολ της Νορβηγίας από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία, με την αιτία της τιμωρίας να ξεσηκώνει αντιδράσεις. Οι παίκτριες της Εθνικής ομάδας αποφάσισαν να αγωνιστούν στον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, φορώντας σορτς και όχι μπικίνι και αυτός ήταν και ο λόγος που κάθε παίκτρια τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 150 ευρώ!

Οι αθλήτριες, αποφάσισαν να πάνε κόντρα στον κανονισμό που επιβάλει στις αθλήτριες του beach handball να αγωνίζονται φορώντας το κάτω μέρος ενός μαγιό μπικίνι. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, θεωρούν πως η συγκεκριμένη αμφίεση είναι σεξιστική αλλά και άβολη για πολλές γυναίκες. Αποφάσισαν λοιπόν, έχοντας και τη στήριξη της ομοσπονδίας, να αγωνιστούν φορώντας σορτσάκια.

Vi er kjempestolte over disse jentene som under EM hevet stemmen og ga beskjed om at NOK ER NOK! Vi i NHF står bak dere og støtter dere. Sammen skal vi fortsette å kjempe for å endre regelverket for bekledning, slik at spillerne får spille i det tøyet de er komfortable med! pic.twitter.com/MmfiMtVz2Q

Ο αγώνας έγινε κανονικά και δύο ημέρες μετά η ευρωπαϊκή ομοσπονδία επέβαλε πρόστιμο για παράβαση κανονισμών και ακατάλληλης ένδυσης όπως σημειώνεται. «Η ομάδα της Νορβηγίας έπαιξε με σορτς που δεν είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς για τους αθλητές beach handball. Η πειθαρχική επιτροπή αποφάσισε να επιβάλλει πρόστιμο 150 ευρώ σε κάθε αθλητή» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς οι γυναίκες «πρέπει να φορούν μπικίνι όπου το πάνω μέρος να είναι ένα αθλητικό σουτιέν με βαθιά ανοίγματα στα χέρια. Το κάτω μέρος δεν πρέπει να είναι πάνω από δέκα εκατοστά μακρύτερο στα πλάγια». Αντίστοιχα για τους άνδρες ο κανονισμός αναφέρει πως οι παίκτες πρέπει να φορούν «σφιχτά μπλουζάκια» και σορτς που δεν είναι «πολύ φαρδιά» και «10 εκατοστά πάνω από το γόνατο».

Yet another update: they have indeed been fined 1500 euros for this. The reason, according to the IHF: they were wearing 'inappropriate attire'.