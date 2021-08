Ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε να ξεπεράσει τα 5.80μ., ισοφαρίζοντας το ατομικό του ρεκόρ στον τελικό του επί κοντώ καταλαμβάνοντας έτσι την 4η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τα 5.87μ. και μετά το τέλος του τρομερού αγώνα του, έκανε μία αφιέρωση στους γονείς του. «Ευχαριστώ μαμά και μπαμπά» ήταν το μήνυμα του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος απέδειξε ότι το μέλλον του ανήκει.

There is always time for a quick thank you to mom and dad. ❤️#TokyoOlympics pic.twitter.com/N5wrwTY9m9