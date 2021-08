Στέφανος Τσιτσιπάς: Οι αντιδράσεις για την άρνηση στο εμβόλιο κορονοϊού - Η απάντηση του Ναδάλ

Η δήλωση του Στέφανου Τσιτσιπά για τον μη εμβολολιασμό του κατά του κορονοϊού, μέχρι να γίνει υποχρεωτικός προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στη χώρα μας. Ο Ελληνας πρωταθλητής του τένις, που έχει πρωταγωνιστήσει τον Μάρτιο του 2020 σε τηλεπτικό σποτ της κυβέρνησης για τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού, μίλησε σε συνέντευξη Τύπου πριν από την έναρξη του Cincinnati Masters 2021 λέγοντας χαρακτηριστικά «Δεν έχω κάνει το εμβόλιο, κανείς δεν το έχει θεωρήσει υποχρεωτικό έως τώρα. Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα εμβολιασθώ, αλλά μέχρι να γίνει υποχρεωτικό, δεν πρόκειται να το κάνω»

Ο Ραφαέλ Ναδάλ, λίγες ώρες μετά την δήλωση του Στέφανου Τσιτσιπά για τους εμβολιασμούς, ανέφερε ότι είναι υπέρ του εμβολίου για να καταπολεμηθεί ο κορονοϊός. Ο Ισπανός θρύλος του τένις ανέφερε: «Ο μόνο τρόπος για να βγούμε έξω από αυτόν τον εφιάλτη είναι ο εμβολιασμός. Η ευθύνη μας ως άνθρωποι είναι να το δεχτούμε. Ξέρω ότι υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που θα υποφέρουν από παρενέργειες, αλλά τα συμπτώματα του ιού είναι χειρότερα».

Και ο Φέντερερ τον Μάιο ανακοίνωσε ότι είχε εμβολιαστεί με το εμβόλιο της Pfizer. Vστόσο το Νο1 Τζόκοβιτς είχε δηλώσει τον Απρίλιο ότι ελπίζει να μην γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στους αθλητές.

Η δήλωσή του Στέφανου Τσιτσιπά δημοσιεύτηκε σε πλήθος διεθνών Μέσων, τα οποία έκαναν λόγο για διχασμένη κοινή γνώμη στον χώρο τους τένις.

World number three men’s tennis player, Stefanos Tsitsipas, said he would only get the COVID-19 vaccine if it was mandatory to compete in tennis https://t.co/SrbAkbsQNc