Στην αποκάλυψη ότι δεν έχει εμβολιασθεί κατά του κορονοϊού και δεν πρόκειται να το κάνει όσο δεν είναι υποχρεωτικό προχώρησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς πριν από την έναρξη του Cincinnati Masters 2021. «Δεν έχω κάνει το εμβόλιο, κανείς δεν το έχει θεωρήσει υποχρεωτικό έως τώρα. Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα εμβολιασθώ, αλλά μέχρι να γίνει υποχρεωτικό, δεν πρόκειται να το κάνω» είπε χαρακτηριστικά προκαλώντας ήδη αντιδράσεις στο twitter.

Stefanos Tsitsipas says he has not yet been vaccinated against Covid-19, and would only do so if vaccination becomes mandatory to compete on tour.#CincyTennis