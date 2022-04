Ρυθμική Γυμναστική: Παγκόσμιο χρυσό μετάλλιο για το ελληνικό ανσάμπλ μετά από 20 χρόνια

Με μία τεράστια επιτυχία, ανάλογη της οποίας δεν είχε υπάρξει για την ελληνική ρυθμική γυμναστική εδώ και σχεδόν είκοσι χρόνια, «έπεσε η αυλαία» του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Σόφιας, όπου η εθνική ανσάμπλ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στις 3 κορδέλες / 2 μπάλες. Η ελληνική ομάδα (Ελπίδα Εγγλέζου, Καλομοίρα Καρόκη, Κορίνα Λυκάκη, Κατερίνα Παγουλάτου, Μαριέτα Τοπολλάι) θριάμβευσε στον τελικό του αγωνίσματος με 24,100 βαθμούς και αναρριχήθηκε στην κορυφή του κόσμου, φτάνοντας σ’ ένα κατόρθωμα που παρέμενε απλησίαστο έπειτα από το 2003 και το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Νέας Ορλεάνης.

Το νεανικό σύνολο της Μαρίνα Φατέεβα είχε ως μουσική υπόκρουση στο πρόγραμμά του μία μίξη κομματιών του βιολιστή Ίλια Κάλερ (''No.24 In a minor / The best of Paganini'') και το ''Τhey don’t care about us'' του Μάικλ Τζάκσον σε ρεμίξ του Τόνι Μπράουν. Την Ελλάδα ακολούθησαν στην τριάδα των νικητριών η κάτοχος του Ολυμπιακού τίτλου και «οικοδέσποινα» Βουλγαρία (23,800 β.), καθώς και η Ιαπωνία (23,550 β.). Λίγο νωρίτερα, στον αντίστοιχο τελικό των 5 στεφανιών και με την Ανδρονίκη Αγάθου αντί της Καλομοίρας Καρόκη στο ταπί, η Εθνική ομάδα είχε αγγίξει και πάλι μια θέση στο βάθρο, καταλαμβάνοντας την 4η θέση με 22,950 βαθμούς, πίσω από τη Βουλγαρία (28,600 β.), την Ιαπωνία (25,350 β.) και τη Γαλλία (24,100 β.).

Μία ανάσα από το μετάλλιο έφτασε και η 16χρονη πρωταθλήτρια του ατομικού Παναγιώτα Λύτρα, που εντυπωσίασε και πάλι στις κορύνες, κατακτώντας την 4η θέση στον τελικό με 28,600 βαθμούς και απέχοντας μόλις 0,100 β. από την κορυφαία τριάδα, την οποία συνέθεσαν η Βουλγάρα Στιλιάνα Νικόλοβα (31,850 β.), η Ιταλίδα Σοφία Ραφαέλι (31,450 β.) και η Καζάκα Ελζάνα Τάνιεβα (28,700 β.).

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της ελληνικής ομάδας στη Σόφια, όπου κατέκτησε δύο μετάλλια, έρχονται ως συνέχεια των επιτυχιών της αντίστοιχης διοργάνωσης του Φαλήρου τρεις εβδομάδες νωρίτερα, με την κατάκτηση τριών μεταλλίων από τις Ελληνίδες πρωταθλήτριες του ανσάμπλ και του ατομικού και δημιουργούν αισιοδοξία ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων της φετινής χρονιάς, αρχής γενομένης από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ιουνίου στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ. «Ο πρόεδρος της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας Αθανάσιος Σταθόπουλος και το Δ.Σ. της ΕΓΟ απευθύνουν για άλλη μια φορά τα συγχαρητήριά τους στις Ελληνίδες αθλήτριες, στις προπονήτριές τους, καθώς και σε όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής στη Βουλγαρία,» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΕΓΟ.