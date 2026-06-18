ΑΕΚ: Ο ανταγωνισμός και η ευκαιρία που προσφέρει στην «Ένωση»

Ας ξεκινήσω το συγκεκριμένο άρθρο μου ξεκαθαρίζοντας ότι προφανώς και η σεζόν που έρχεται για την ΑΕΚ θα είναι επί δυο απαιτητική συγκριτικά με αυτή που προηγήθηκε, επί... δέκα δύσκολη και ανταγωνιστική, ενώ στο... άπειρο θα απογειωθεί η προσπάθεια (σε σχέση με την περσινή σεζόν πάντα) να αξιοποιήσουν το σύστημα εκείνοι οι οποίοι το ελέγχουν.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.