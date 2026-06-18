ΑΕΚ: Ο ανταγωνισμός και η ευκαιρία που προσφέρει στην «Ένωση»

Ας ξεκινήσω το συγκεκριμένο άρθρο μου ξεκαθαρίζοντας ότι προφανώς και η σεζόν που έρχεται για την ΑΕΚ θα είναι επί δυο απαιτητική συγκριτικά με αυτή που προηγήθηκε, επί... δέκα δύσκολη και ανταγωνιστική, ενώ στο... άπειρο θα απογειωθεί η προσπάθεια (σε σχέση με την περσινή σεζόν πάντα) να αξιοποιήσουν το σύστημα εκείνοι οι οποίοι το ελέγχουν.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr