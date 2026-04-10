ΑΕΚ: Οι πιθανότητες πρόκρισης που έχει μετά την ήττα από την Ράγιο

Η ΑΕΚ γνώρισε μία βαριά ήττα στην Ισπανία από την Ράγιο Βαγιεκάνο με 3-0 στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά του Conference League και πλέον η υπόθεση πρόκριση έχει δυσκολέψει αρκετά για τους «κιτρινόμαυρους».

Ωστόσο, οι πιθανότητες της «Ένωσης» δεν έχουν ακόμη εξαλειφθεί, παρά το σκορ του πρώτου αγώνα και το σύνολο του Νίκολιτς είναι αποφασισμένο να διεκδικήσει όσες πιθανότητες του έχουν απομείνει στη ρεβάνς, που θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια.

