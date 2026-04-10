Η πιο ζόρικη γειτονιά της Αθήνας του 19ου αιώνα τώρα έχει μόνο τουρίστες

Η γειτονιά του Ψυρρή είναι σαν ένα μικρό ψηφιδωτό και ταυτόχρονα είναι το σημείο που δίνει...τον ρυθμό στη ζωή της Αθήνας. Με το πέρασμα των χρόνων, το τοπίο έχει αλλάξει αρκετά. Η γειτονιά που κάποτε ήταν το επίκεντρο των κουτσαβάκηδων, των...αρσενικών παλιάς κοπής και όχι μόνο, έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες η ατμομηχανή της τουριστικής δραστηριότητας της πρωτεύουσας.

Ποιοι ήταν οι περίφημοι κουτσαβάκηδες

Ένας κουτσαβάκης στους Αέρηδες

Πριν τους τεντιμπόηδες, υπήρχαν οι κουτσαβάκηδες. Αυτή η ιδιαίτερη ομάδα ανθρώπων που συνήθως βάδιζαν με το ένα πόδι λίγο πιο αργά, είχαν στον ένα ώμο ριγμένο πανωφόρι και κοιτούσαν κοφτά γυρνώντας το κεφάλι τους, σύχναζαν κυρίως στη γειτονιά του Ψυρρή. Το όνομά τους, σύμφωνα με κάποιες φήμες, είναι σύνθετο και προέρχεται από το «κουτσά» και «βαίνω» εξαιτίας του τρόπου που περπατούσαν. Επίσης, σύμφωνα με την εκδοχή του συγγραφέα Επαμεινώνδα Στασινόπουλου, το όνομα προήλθε από έναν δεκανέα του ιππικού την περίοδο του Όθωνα, τον Δημήτριο Κουτσαβάκη, ο οποίος ήταν οξύθυμος και αρκετά καβγατζής.

Διαβάστε ακόμη: H ελληνική λέξη για το «καρπούζι» είναι για να βάλεις τα γέλια

Η εμφάνισή τους ήταν χαρακτηριστική. Φορούσαν ένα είδος παπουτσιού με ψηλά τακούνια, σακάκι ριγμένο στον ώμο, χαρακτηριστικά λαδωμένα μαλλιά συνοδεία μουστακιού με τσιγκελωτές άκρες. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στην ουσία ο υπόκοσμος της Αθήνας. Ρίχνονταν εύκολα σε συμπλοκές, επιθέσεις με μαχαίρια και σε οποιονδήποτε καβγά μπορούσαν να δημιουργήσουν. Εξαφανίστηκαν περίπου στα τέλη του 19ου αιώνα.

Ο τρομερός και τρομακτικός Μπαϊρακτάρης

Ο Δημήτριος Μπαϊρακτάρης

Ο άνθρωπος που αντιμετώπισε με χαρακτηριστική αυστηρότητα τη μάστιγα των κουτσαβάκηδων ήταν ο αστυνομικός διευθυντής της Αθήνας, Δημήτριος Μπαϊρακτάρης. Με καταγωγή από το θρυλικό Σούλι και με μια πλούσια στρατιωτική καριέρα, διαχειρίστηκε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα με...όχι τόσο ευχάριστα μέσα. Συνήθως, χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο ψαλίδι από αυτά που κούρευαν τα πρόβατα, γράπωνε τους συλληφθέντες κουτσαβάκηδες και τους έκοβε τις φαβορίτες ή το μισό μουστάκι για να τους ταπεινώσει.

Στη συνέχεια, ξεσπούσε και στα σακάκια που είχαν στους ώμους ψαλιδίζοντας το ένα μανίκι. Έτσι, τους αφαιρούσε ένα κομμάτι της «μαγκιάς» και τους ανάγκαζε να περιορίσουν τη δράση τους. Σύμφωνα με τις πηγές, στη συνέχεια ασχολήθηκε με τους γυμνιστές που εμφανίστηκαν στο Φάληρο για πρώτη φορά το 1895.

Η γειτονιά του Ψυρρή υπήρξε ένα σταυροδρόμι διάφορων κοινωνικών ομάδων τον 19ο αιώνα. Σήμερα, χωρίς κουτσαβάκηδες ή Μπαϊρακτάρηδες, το πιο τρομακτικό που μπορεί να συναντήσει κανείς είναι τουρίστες με πέδιλο και κάλτσες μέχρι το γόνατο.