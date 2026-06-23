Αγγλία - Γκάνα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

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Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Γκάνα σήμερα (23/06) για τον δωδέκατο όμιλο του Μουντιάλ 2026 με σέντρα στις 23:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Τα «Λιοντάρια» εντυπωσίασαν στην πρεμιέρα κόντρα στην Κροατία (σ.σ. 4-2) και θέλουν να ντουμπλάρουν τις νίκες τους ώστε να περάσουν ως πρώτοι του ομίλου τους, στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η Γκάνα κέρδισε τον Παναμά με 1-0 στο πρώτο της ματς στην διοργάνωση και ψάχνει το δικό της εισιτήριο για τη φάση των «32».

Βαθμολογία 12ου ομίλου

1. Αγγλία 3

2. Γκάνα 3

3. Παναμάς 0

4. Κροατία 0

Οι δώδεκα όμιλοι του Μουντιάλ 2026

1ος Όμιλος

Μεξικό

Νότια Αφρική

Νότια Κορέα

Τσεχία

2ος Όμιλος

Καναδάς

Βοσνία

Κατάρ

Ελβετία

3ος Όμιλος

Βραζιλία

Μαρόκο

Αϊτή

Σκωτία

4ος Όμιλος

ΗΠΑ

Παραγουάη

Αυστραλία

Τουρκία

5ος Όμιλος

Γερμανία

Κουρασάο

Ακτή Ελεφαντοστού

Εκουαδόρ

6ος Όμιλος

Ολλανδία

Ιαπωνία

Σουηδία

Τυνησία

7ος Όμιλος

Βέλγιο

Αίγυπτος

Ιράν

Νέα Ζηλανδία

8ος Όμιλος

Ισπανία

Πράσινο Ακρωτήρι

Σαουδική Αραβία

Ουρουγουάη

9ος Όμιλος

Γαλλία

Σενεγάλη

Ιράκ

Νορβηγία

10ος Όμιλος

Αργεντινή

Αλγερία

Αυστρία

Ιορδανία

11ος Όμιλος

Πορτογαλία

Κονγκό

Ουζμπεκιστάν

Κολομβία

12ος Όμιλος

Αγγλία

Κροατία

Γκάνα

Παναμάς

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ

Πέμπτη 11 Ιουνίου

22:00 Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0

Παρασκευή 12 Ιουνίου

05:00 Νότια Κορέα – Τσεχία 2-1

22:00 Καναδάς – Βοσνία 1-1

Σάββατο 13 Ιουνίου

04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη 4-1

22:00 Κατάρ – Ελβετία 1-1

Κυριακή 14 Ιουνίου

01:00 Βραζιλία – Μαρόκο 1-1

04:00 Αϊτή – Σκωτία 0-1

07:00 Αυστραλία – Τουρκία 2-0

23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία 2-2

Δευτέρα 15 Ιουνίου

02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ 1-0

05:00 Σουηδία – Τυνησία 5-1

19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι 0-0

22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος 1-1

Τρίτη 16 Ιουνίου

01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 1-1

04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία 2-2

22:00 Γαλλία – Σενεγάλη 3-1

Τετάρτη 17 Ιουνίου

01:00 Ιράκ – Νορβηγία 1-4

04:00 Αργεντινή – Αλγερία 3-0

07:00 Αυστρία – Ιορδανία 3-1

20:00 Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό 1-1

23:00 Αγγλία – Κροατία 4-2

Πέμπτη 18 Ιουνίου

02:00 Γκάνα – Παναμάς 1-0

05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία 1-3

19:00 Τσεχία – Νότια Αφρική 1-1

22:00 Ελβετία – Βοσνία 4-1

Παρασκευή 19 Ιουνίου

01:00 Καναδάς – Κατάρ 6-0

04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα 1-0

22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία 2-0

Σάββατο 20 Ιουνίου

01:00 Σκωτία – Μαρόκο 0-1

03:30 Βραζιλία – Αϊτή 3-0

06:00 Τουρκία – Παραγουάη 0-1

20:00 Ολλανδία – Σουηδία 5-1

23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού 2-1

Κυριακή 21 Ιουνίου

03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο 0-0

07:00 Τυνησία – Ιαπωνία 0-4

19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία 4-0

22:00 Βέλγιο – Ιράν 0-0

Δευτέρα 22 Ιουνίου

01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι 2-2

04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος 1-3

20:00 Αργεντινή – Αυστρία 2-0

Τρίτη 23 Ιουνίου

00:00 Γαλλία – Ιράκ 3-0

03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη 3-2

06:00 Ιορδανία – Αλγερία 1-2

20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Αγγλία – Γκάνα (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τετάρτη 24 Ιουνίου

02:00 Παναμάς – Κροατία (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό (ΕΡΤ1)

22:00 Ελβετία – Καναδάς (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Βοσνία – Κατάρ (ΕΡΤ1)

Πέμπτη 25 Ιουνίου

01:00 Μαρόκο – Αϊτή (ΕΡΤ1)

01:00 Σκωτία – Βραζιλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα (ΕΡΤ1)

04:00 Τσεχία – Μεξικό (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Εκουαδόρ – Γερμανία (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ1)

Παρασκευή 26 Ιουνίου

02:00 Τυνησία – Ολλανδία (ΕΡΤ1)

02:00 Ιαπωνία – Σουηδία (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Τουρκία – ΗΠΑ (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Παραγουάη – Αυστραλία (ΕΡΤ1)

22:00 Νορβηγία – Γαλλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Σενεγάλη – Ιράκ (ΕΡΤ1)

Σάββατο 27 Ιουνίου

03:00 Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ1)

03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία (ΕΡΤ2 Σπορ)

06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο (ΕΡΤ1)

06:00 Αίγυπτος – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 28 Ιουνίου

00:00 Παναμάς – Αγγλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

00:00 Κροατία – Γκάνα (ΕΡΤ1)

02:30 Κολομβία – Πορτογαλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

02:30 Λ.Δ. Κονγκό – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ1)

05:00 Αλγερία – Αυστρία (ΕΡΤ1)

05:00 Ιορδανία – Αργεντινή (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Δευτέρα 29 Ιουνίου

20:00 Φάση των 32 (Χιούστον), ΕΡΤ1

23:30 Φάση των 32 (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 30 Ιουνίου

04:00 Φάση των 32 (Μοντερέι), ΕΡΤ1

20:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 1 Ιουλίου

00:00 Φάση των 32 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ

04:00 Φάση των 32 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1

19:00 Φάση των 32 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 32 (Σιάτλ), ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 2 Ιουλίου

03:00 Φάση των 32 (Σαν Φρανσίσκο), ΕΡΤ1

22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 3 Ιουλίου

02:00 Φάση των 32 (Τορόντο), ΕΡΤ2 Σπορ

06:00 Φάση των 32 (Βανκούβερ), ΕΡΤ1

21:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Σάββατο 4 Ιουλίου

01:00 Φάση των 32 (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

04:30 Φάση των 32 (Κάνσας), ΕΡΤ1

20:00 Φάση των 16 (Χιούστον), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 5 Ιουλίου

00:00 Φάση των 16 (Φιλαδέλφεια), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 16 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ

Δευτέρα 6 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1

22:00 Φάση των 16 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 7 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Σιάτλ), ΕΡΤ1

19:00 Φάση των 16 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 16 (Βανκούβερ), ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 9 Ιουλίου

23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 10 Ιουλίου

22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 12 Ιουλίου

00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1

04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1

Τρίτη 14 Ιουλίου

22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 15 Ιουλίου

22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1

Κυριακή 19 Ιουλίου

00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1