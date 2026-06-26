Απόφαση «σταθμός» στο γυναικείο ποδόσφαιρο: Δικαίωση για την Gothberg - Την έδιωξε η Λάτσιο λόγω εγκυμοσύνης

Στο πλαίσιο του Gazzetta Women Sports Summit, η βολεϊμπολίστρια Αθηνά Παπαφωτίου, είχε θέσει το εξής: «Αν μείνω έγκυος, αυτόματα ακυρώνεται το συμβόλαιο».
Από το 2024 μέχρι και σήμερα, τίποτα δεν έχει αλλάξει στον γυναικείο αθλητισμό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ίσως, βέβαια, μετά την υπόθεση της Maja Gothberg, τα δεδομένα να αλλάξουν.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Αυτή είναι η πιο δροσερή πόλη της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
- Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: 150 εκατομμύρια πολίτες στο έλεος της ζέστης - Πότε υποχωρεί
- Φαίη Σκορδά: «Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε τον κόσμο» - Έτσι έριξε αυλαία το Buongiorno
- Βενεζουέλα: Σοκάρουν οι εικόνες πριν και μετά τον σεισμό - Γειτονιές έγιναν μπάζα σε δευτερόλεπτα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.