Απόφαση «σταθμός» στο γυναικείο ποδόσφαιρο: Δικαίωση για την Gothberg - Την έδιωξε η Λάτσιο λόγω εγκυμοσύνης

Στο πλαίσιο του Gazzetta Women Sports Summit, η βολεϊμπολίστρια Αθηνά Παπαφωτίου, είχε θέσει το εξής: «Αν μείνω έγκυος, αυτόματα ακυρώνεται το συμβόλαιο».

Από το 2024 μέχρι και σήμερα, τίποτα δεν έχει αλλάξει στον γυναικείο αθλητισμό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ίσως, βέβαια, μετά την υπόθεση της Maja Gothberg, τα δεδομένα να αλλάξουν.

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