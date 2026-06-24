«Βόμβα» μεγατόνων από Κωνσταντέλια: Ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική

Μια είδηση που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ήρθε να ταράξει τα νερά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, το λαμπρό project της νέας γενιάς και ο άνθρωπος που προοριζόταν για ηγέτης της Εθνικής μας ομάδας τα επόμενα χρόνια, ανακοίνωσε ότι θέτει εαυτόν εκτός αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Η κίνηση αυτή έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, καθώς ο νεαρός μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ δεν διευκρίνισε το ακριβές διάστημα της απουσίας του, αφήνοντας ένα τεράστιο ερωτηματικό για το πότε (και αν) θα τον ξαναδούμε με το εθνόσημο στο στήθος.

Σύμφωνα με το gazzetta, δήλωσε:

«Μετά από πολλή σκέψη, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας.

Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή.

Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και τον σεβασμό που δείχνουν σε μια προσωπική απόφαση μου.

Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξη μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση.

Γιάννης Κωνσταντέλιας».

