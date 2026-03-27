Ελλάδα - Παραγουάη: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Επιστροφή στη δράση για την Εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου καθώς σήμερα φιλοξενεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Παραγουάη σε διεθνές φιλικό παιχνίδι. Η αναμέτρηση Ελλάδα - Παραγουάη θα αρχίσει στις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από τον Alpha και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Η Εθνική μας προετοιμάζεται για το Nations League που κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο και μπορεί να χαρίσει στη «γαλανόλευκη» ένα εισιτήριο για την τελική φάση του EURO 2028.

Οι ποδοσφαιριστές που έχουν κληθεί για τα φιλικά ματς είναι οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Τσιφτσής, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη.



