Conference League: Οι ημερομηνίες των αγώνων του Παναθηναϊκού με την Πάκσι

Το εμπόδιο της ουγγρικής Πάκσι θα κληθεί να ξεπεράσει ο Παναθηναϊκός στον β΄ προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο πρώτος αγώνας του «τριφυλλιού» απέναντι στην Πάκσι θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία την Πέμπτη 23 Ιουλίου.

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