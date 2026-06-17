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Conference League: Οι ημερομηνίες των αγώνων του Παναθηναϊκού με την Πάκσι

Δείτε τις ημερομηνίες και τις έδρες των δύο αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού με την Πάκσι για τον β΄ προκριματικό γύρο του Conference League.

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Μπέτις - Παναθηναϊκός
Ο Ταμπόρδα σε ματς Μπέτις - Παναθηναϊκός | Eurokinissi
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Το εμπόδιο της ουγγρικής Πάκσι θα κληθεί να ξεπεράσει ο Παναθηναϊκός στον β΄ προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο πρώτος αγώνας του «τριφυλλιού» απέναντι στην Πάκσι θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία την Πέμπτη 23 Ιουλίου.

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