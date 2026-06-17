Conference League: Οι ημερομηνίες των αγώνων του Παναθηναϊκού με την Πάκσι

Το εμπόδιο της ουγγρικής Πάκσι θα κληθεί να ξεπεράσει ο Παναθηναϊκός στον β΄ προκριματικό γύρο του Conference League.
Ο πρώτος αγώνας του «τριφυλλιού» απέναντι στην Πάκσι θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία την Πέμπτη 23 Ιουλίου.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- «Σε αυτή την οικονομία, το σεξ είναι πολυτέλεια» - Η Gen Z προτιμάει μια μέρα σωστού ύπνου
- Παράνομη συνδρομητική τηλεόραση: 7 συλλήψεις μελών κυκλώματος και άλλοι 76 στη δικογραφία
- Σοκ σε live μετάδοση: Άγρια επίθεση σε γνωστό Ρωσοκύπριο YouTuber επειδή ήταν crossdresser
- Δανάη Μπάρκα: «Στον γάμο μου ήθελα λαμαρίνες με λάδι και ψωμί, γουρουνοπούλες και γεμιστά»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.