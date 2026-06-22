Έπαθε σοκ το Instagram: Ο Φουρνιέ έβαψε το μούσι του κατακόκκινο για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός πάτησε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια και ο μεγάλος MVP, Εβάν Φουρνιέ, το γιόρτασε με τον πιο τρελό τρόπο, τηρώντας μια επική υπόσχεση.

Ο 33χρονος Γάλλος σούπερ σταρ είχε βάλει στοίχημα με τον προσωπικό του κομμωτή, Mokka: αν οι «ερυθρόλευκοι» έπαιρναν τη Euroleague, θα τον άφηνε να κάνει ό,τι θέλει στα γένια του.

Η κούπα βάφτηκε κόκκινη, και το ίδιο ακριβώς συνέβη και με το πρόσωπο του Φουρνιέ. Ο Γάλλος αφέθηκε στα χέρια του barber του και το αποτέλεσμα είναι απλά μυθικό: ένα φλογερό, κατακόκκινο μούσι που ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου και αποθεώνεται από χιλιάδες οπαδούς.